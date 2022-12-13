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الرياضي

أرسنال بطلاً لكأس «سوبر دبي 2022»

أرسنال بطلاً لكأس «سوبر دبي 2022»
13 ديسمبر 2022 21:24

معتصم عبدالله (دبي)
ظفر أرسنال، متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي، بلقب «كأس سوبر دبي 2022»، بعدما أنهى مشواره في البطولة الودية بالفوز على ميلان الإيطالي 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد آل مكتوم بنادي النصر بحضور 11965 مشجعاً.
وسجل النرويجي أوديجارد في الدقيقة 21، والجناح الإنجليزي الشاب ريس نيلسون 41 ثنائية «المدفعجية»، فيما قلص المدافع توموري الفارق للروسونيري من رأسية في الدقيقة 78، وامتد تفوق أرسنال إلى ركلات الترجيح التي أعقبت المباراة وانتهت بفوزه 4-3.
ورفع أرسنال رصيده إلى 8 نقاط بعد ما حصد 4 نقاط في مباراة الافتتاح، بالفوز على ليون الفرنسي 3-0 في الوقت الأصلي، و2-1 في «ركلات الترجيح»، وتشهد نهاية المباريات الأربع في «كأس سوبر دبي»، خوض الفرق المتبارية لركلات الترجيح من علامة الجزاء بغض النظر عن نتائج المباريات.
وحسب نظام البطولة ينال الفريق الفائز ثلاث نقاط، مقابل نقطتين لكل فريق في حال انتهاء المباراة بالتعادل، إضافة إلى نقطة تضاف إلى رصيد الفريق الفائز بركلات الترجيح والتي تعقب نهاية كل مباراة، فيما يتوج الفريق الأكثر نقاطاً بـ «كأس سوبر دبي 2022».
وأدار المباراة طاقم تحكيم إماراتي قاده سلطان محمد صالح «ساحة»، جاسم عبدالله «مساعد أول»، سبت سرور «مساعد ثانٍ»، وعمر آل علي «حكم رابع».
وتختتم «كأس سوبر دبي» بمواجهة أخيرة تجمع ليفربول وميلان مساء الجمعة المقبل على استاد آل مكتوم، بعدما شهدت المباراة الأولى في البطولة فوز أرسنال على ليون 3-0، وتفوق في الثانية ليون على ليفربول 3-1.

 

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