نيمار براءة!

برلين (د ب أ/ستاتس بيرفورم)

تمت تبرئة النجم البرازيلي الدولي نيمار من تهم الاحتيال والفساد الناجمة عن انتقاله عام 2013 إلى برشلونة الإسباني قادماً من سانتوس البرازيلي.

وأصدرت إحدى المحاكم الإسبانية حكماً بتبرئة والد نيمار والناديين، كما تمت تبرئة رئيسي برشلونة السابقين جوسيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل، وكذلك أوديليو رودريجيز، رئيس سانتوس السابق.

وقامت المحكمة في أكتوبر الماضي، بالنظر في انتقال نيمار لبرشلونة عام 2013، بعد دعوى تقدمت بها شركة «دي آي أس» البرازيلية التي كانت تمتلك 40% من حقوق نيمار عندما كان لاعباً في سانتوس.

وتم رفع القضية من جانب المدعين الإسبان، بعدما طالبت الشركة البرازيلية بالحصول على مستحقاتها، حيث اتهمت الأطراف الأخرى بتقليل القيمة الحقيقية لانتقال نيمار، وطالبت الشركة بحبس نيمار لمدة 5 أعوام وفرض غرامة تصل إلى 149 مليون يورو، بينما كان المدعون يأملون في الحكم بالسجن لمدة عامين على نيمار.

وبعدما تمت تبرئة نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، أصبح بإمكانه العودة للعاصمة الفرنسية باريس دون معوقات، والمشاركة في لقاء ناديه ضد ستراسبورج، عندما تُستأنف بطولة الدوري الفرنسي فعالياتها في 28 ديسمبر الجاري.

يذكر أن نيمار ودع مؤخراً نهائيات كأس العالم، المقامة حالياً في قطر، عقب خروج منتخب البرازيل من دور الثمانية، إثر خسارته بركلات الترجيح أمام نظيره الكرواتي يوم الجمعة الماضي.