المواساة برسالة نصية

الدوحة (رويترز)أرسل هوجو لوريس، حارس مرمى فرنسا، رسالة نصية إلى هاري كين، مهاجم إنجلترا، بعد أن سدد زميله في «توتنهام هوتسبير» ركلة جزاء مرت من فوق العارضة قبل دقائق من نهاية المباراة التي خسرها فريقه 2-1 في دور الثمانية لكأس العالم يوم السبت الماضي.

واحتفل لوريس، قائد منتخب فرنسا، بعدما أهدر كين ركلة الجزاء في المباراة المثيرة.

ولكونه زميلاً لكين في النادي الواقع في شمال لندن منذ حوالي عشر سنوات، تواصل الحارس البالغ عمره 35 عاماً مع المهاجم الذي انفطر قلبه بعد نهاية اللقاء.

وقال لوريس للصحفيين قبل مواجهة المغرب في الدور قبل النهائي غداً الأربعاء: «إنه وقت صعب للمنتخب الإنجليزي ولهاري (كين). لست بحاجة إلى الذهاب أبعد من ذلك بكثير. تبادلنا الرسائل بعد المباراة، لم يكن من السهل العثور على كلمات وكان بحاجة لبعض الوقت للراحة. لكني أعتقد أنه يستطيع أن يفخر بما حققه مع المنتخب الوطني».

وسيعود لوريس وكين للعب مع توتنهام ضد برنتفورد في 26 ديسمبر، عندما تعود عجلة الدوري الإنجليزي الممتاز للدوران بعد توقف المسابقة في الشتاء بسبب كأس العالم 2022 بقطر.

ويعتقد لوريس أن كين، الهداف التاريخي لإنجلترا والذي اقترب من معادلة عدد الأهداف القياسي لجيمي جريفز مع توتنهام، سيتجاوز أزمة إهدار ركلة الجزاء وسيعود لهز الشباك مع ناديه والمنتخب مجدداً.

وقال لوريس «في تاريخ كرة القدم هناك العديد من اللاعبين الكبار الذين أهدروا ركلات جزاء في مسيرتهم، مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، لكن لا يساورني أدنى شك، أن هاري سيحافظ على تركيزه، وسيساعد توتنهام والمنتخب على التألق».