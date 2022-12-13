«الانضباط» توقف لاعب بني ياس 3 مباريات

دبي (الاتحاد)

قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة في اجتماعها برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبعد النظر في تقرير حكم مباراة ناديي بني ياس ومصفوت في دور الـ32 لبطولة كأس رئيس الدولة، إيقاف سيل سامويل سوزا لاعب بني ياس ثلاث مباريات مع ناديه وتغريمه مبلغاً قدره 10 آلاف درهم، بسبب اعتدائه على لاعب الفريق المنافس أثناء اللعب من دون وجود الكرة.

واطلعت لجنة الانضباط على تقرير مراقب مباراة ناديي العروبة وخورفكان في ذات المسابقة، وقررت معاقبة نادي العروبة بعقوبة لفت النظر، بسبب قيام جماهيره بتوجيه عبارات غير لائقة لحكم المباراة.

ونظرت اللجنة في الإحالة المقدمة من لجنة الطب الرياضي بشأن مخالفة ناديي الشارقة والإمارات لقرارات مجلس إدارة اتحاد الكرة، حيثُ قررت توجيه عقوبة لفت النظر إلى نادي الشارقة، بسبب عدم إدخاله إصابة اللاعب عبدالله أحمد البلوشي على النظام الطبي الإلكتروني في الوقت المحدد، كما اتخذت العقوبة نفسها مع نادي الإمارات بسبب عدم إدخاله إصابة اللاعب راشد سيف راشد.

وفي مسابقة دوري الدرجة الثانية، قررت اللجنة خسارة فريق جلف يونايتد لمباراته أمام فريق الهلال يونايتد بنتيجة (0 – 3)، لمشاركة لاعب لا يحق له المشاركة قانونًا في المباراة، كما اعتمدت خسارة فريق ليوا لمباراته ضد الموج بذات النتيجة، بسبب تخلفه عن حضور المباراة.

وفرضت لجنة الانضباط غرامة مالية على نادي شباب الأهلي قدرها 1500 درهم، بسبب حصول لاعبيه على ست بطاقات صفراء في مباراته أمام نادي الشارقة في مسابقة دوري الشباب تحت 18 عاماً، فيما اعتمدت خسارة فريق أشبال نادي التعاون تحت 13 سنة (ب) لمباراته ضد أشبال نادي العين، لنقص عدد لاعبيه عن سبعة لاعبين خلال المباراة.