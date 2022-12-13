«أسبوع الشارقة للبطولات العالمية» يجمع «نخبة النجوم»

علي معالي (الشارقة)

تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لحكومة الشارقة، انطلقت في بحيرة خالد جولة الشارقة من منافسات بطولة العالم لسباقات الزوارق السريعة الفورمولا- 1 بنسختها الـ21، التي تنظمها هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة بالتعاون مع نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، بمشاركة 16 متسابقاً من ألمع نجوم العالم في سباقات الزوارق السريعة.

وجاء الإعلان عن تفاصيل جولة الشارقة من البطولة العالمية، خلال مؤتمر صحفي عقدته هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، في بحيرة خالد بحضور خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وأحمد عبيد القصير، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، ونیكولا دي سان جرمانو، المروِّج العالمي لسباقات الزوارق السريعة (الفورمولا-1)، وعدد من المتسابقين المشاركين في البطولة.

ويشارك في «جولة الشارقة» من البطولة العالمية للزوارق السريعة «الفورمولا-1» نخبة من ألمع نجوم العالم، في منافسة على لقب جولتي الختام «سباق الطريق إلى الشارقة - جائزة الشارقة الكبرى لزوارق F1»، و«سباق الطريق إلى الشارقة - جائزة الشرق الأوسط لزوارق F1»، ويسعون إلى معانقة لقبي سباقي السرعة والرئيس يومي الخميس والجمعة المقبلين، قبل تكرار المشهد ذاته يوم الأحد المقبل.

ويمثلنا في الحدث العالمي الأبرز على قائمة السباقات المائية، كل من فريقي أبوظبي والشارقة، حيث يمثل فريق أبوظبي للزوارق السريعة، كل من الأميركي شون تورنتي قائد فريق أبوظبي 6، والإماراتي ثاني القمزي قائد فريق أبوظبي 5، فيما يقود لفريق نادي الشارقة للرياضات البحرية كل من الفنلندي سامي سيليو قائد زورق رقم 11، والهولندي فرديناند زيندبيرجن قائد الزورق رقم 12.

وأكد خالد جاسم المدفع أن استضافة الشارقة الحدث الختامي في موسم البطولة العالمية للزوارق السريعة «الفورمولا-1» ترسخ مكانة الإمارة وجهة لعشاق الرياضات المائية وتجسد رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تعزيز مكانة الإمارة على خريطة المدن السياحية العالمية، لافتاً إلى أن الهيئة تعمل بكل طاقتها لتقديم الحدث بأفضل تنظيم، آخذة بعين الاعتبار سلامة المتسابقين كأولوية قصوى في البطولة.

وقال: «لطالما حققت إمارة الشارقة نجاحاً كبيراً في قطاع السياحة الرياضية، التي تمثل جزءاً من هويتها الثقافية، وأسهمت في تعزيز ملامح التنوع السياحي الذي تحظى به محفظة الشارقة التنموية، وتستثمر من خلاله طبيعتها البحرية في استضافة البطولات العالمية، مستندة في ذلك إلى عراقة هذا القطاع الرياضي في تراثها وثقافة أبنائها، منذ زمن الزوارق التقليدية، وحتى صعود أبطالها على منصات التتويج العالمية».

وقال أحمد القصير، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية: «تأتي مشاركة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية كشريك استراتيجي مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي خلال أسبوع الشارقة للبطولات العالمية، والذي يشهد ختام بطولة العالم لسباقات الزوارق السريعة، للعام الحادي والعشرين، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعم ورعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، بتنظيم واستضافة البطولات العالمية، بغرض تعزيز مكانة الإمارة محلياً ودولياً باعتبارها وجهة لممارسة الرياضات البحرية».

من جانب آخر يعول فريق أبوظبي للزوارق السريعة، على سباقي بحيرة خالد في جولتي الشارقة الختاميين (سباق الطريق إلى الشارقة - جائزة الشارقة الكبرى لزوارق F1)، وسباق الطريق إلى الشارقة - جائزة الشرق الأوسط لزوارق F1)، لانتزاع لقب بطولة العالم للسائقين، عبر سائقيه شون تورنتي قائد زورق أبوظبي6 ومتصدر الترتيب الحالي، وزميله في الفريق قائد زورق رقم 5 ثاني القمزي، في ظل منافسة مفتوحة بين زملاء الفريق الواحد للتتويج بلقب بطل العالم لموسم 2022.

وتصطدم طموحات سائقي زورقي فريق أبوظبي، بحظوظ مشروعة لبطل العالم الحالي جوناس اندرسون قائد الزورق رقم 1، الذي يحتل حالياً المركز الثالث في الترتيب العام، بفارق تسع نقاط عن القمزي الوصيف، و18 نقطة عن تورنتي، خصوصاً أن جولتي الشارقة تمنح الفائز بلقبيها 40 نقطة كاملة (20 نقطة لصاحب المركز الأول في كل جولة).