الهدف الوحيد.. «فأل خير» على «الأسود»!

عمرو عبيد (القاهرة)

يملك منتخب المغرب «رقماً لافتاً» يجعله صاحب الدفاع الأكثر صلابة بين «الرُباعي الذهبي» في المونديال الحالي، بعدما استقبلت شباكه هدفاً وحيداً خلال 5 مباريات، وربما يحمل هذا الأمر «مؤشراً» إيجابياً يدعو إلى التفاؤل، خاصة أن 3 أبطال سابقين تُوّجوا بكأس العالم بعدما بلغوا مرحلة نصف النهائي بهدف واحد فقط في شباكهم، بل إن «أسود الأطلس» يحتل بهذا الهدف مكانة متقدمة بين نظرائه خلال 10 نسخ «مونديالية» منذ بطولة 1986 حسب النظام الحديث المطبق حتى الآن.

ويتساوى إنجاز «الأسود» الحالي حتى الآن مع ما حققه منتخب إيطاليا في نسخة 2006، حيث بلغ الدور قبل النهائي بهدف وحيد في مرماه استقبله في مرحلة المجموعات مثل المغرب، متساوياً وقتها مع البرتغال، قبل أن يشق «الآزوري» طريقه نحو النهائي ويحصد اللقب ويكتفي «البحارة» بالمركز الرابع، في حين أن ألمانيا دخل «مربع الذهب» في 2002 بشباك اهتزت مرة واحدة أيضاً، لكنها اكتفت بالوصافة أمام البرازيل في النهاية، ويبدو المنتخب الفرنسي في 1998 «الحالة الأقرب» لوضع مُمثل العرب، حيث استقبل «الديوك» هدفاً خلال انتصاره الأخير على الدنمارك بنتيجة 2/1 في ختام المجموعات، وبلغ نصف النهائي بفوز 1/0 وتعادل سلبي حُسم بركلات الترجيح، قبل أن يُتوّج بأول لقب في تاريخه آنذاك!

ولا يتفوق على «أسود الأطلس» خلال آخر 10 بطولات سوى «الآزوري» في نسخة 1990 الذي بلغ مرحلة قبل النهائي نفسها بأقوى خطوط الدفاع على الإطلاق، محافظاً على نظافة شباكه تماماً، لكنه لم يتمكن من بلوغ النهائي واكتفى بـ«الميدالية البرونزية» بين جماهيره، وخلال تلك الحقبة السابقة، نجحت 6 منتخبات في التتويج باللقب العالمي بعدما وصلت إلى المحطة قبل الأخيرة بأكثر الدفاعات صلابة، مقابل إخفاق 3 فقط، وهو ما يُشعل التفاؤل العربي بإمكانية تحقيق المغرب «إعجازاً خيالياً».

يُذكر أن «الديوك» في بطولة 1986 بلغ نصف النهائي بأقوى الدفاعات، بعدما اهتزت شباكه مرتين فقط لكنه حل «ثالثاً» في النهاية، بينما تُوّج البرازيل بكأس 1994 بـ3 أهداف في مرماه الذي لم يستقبل أية أهداف أخرى في آخر وأهم مباراتين في البطولة، وفي عام 2010 شهد «المربع الذهبي» وجود 3 منتخبات بدفاعات صلبة، استقبل كل منها هدفين فقط وهم إسبانيا وألمانيا وأوروجواي، لكن «الماتادور» وحده حصد اللقب على حساب هولندا، بينما بلغ نهائي 2014 صاحبا أقوى خطوط الدفاع بالفعل، ألمانيا والأرجنتين، بـ3 أهداف في شباك كلٍ منهما قبل خوض نصف النهائي، وتساوت 3 منتخبات في 2018 بـ4 أهداف في مرمى كلٍ منهم، وهم فرنسا وكرواتيا وإنجلترا، وبلغ الثنائي الأول النهائي وفاز «الديوك» في النهاية.