السفير الياباني: ثقافة الاحترام في المدرجات مشتركة مع الإمارات

مراد المصري (دبي)

اعتبر أكيو إيسوماتا السفير الياباني في الدولة، ثقافة الاحترام التي قدمها جمهور بلاده في نهائيات كأس العالم المقامة حالياً في قطر، أمر نشأ عليه الشعب الياباني، وهي من العوامل المشتركة التي تجمعه مع الشعب الإماراتي، الذي يقوم على مبادئ التسامح والتعايش والأمان لكل المقيمين على أرضه، إلى جانب علاقاته المميزة مع جميع شعوب العالم ومنها اليابان.

وجاء حديث إيسوماتا، في الاحتفالية التي نظمتها أمس، غرفة التجارة اليابانية «جيترو» والسفارة اليابانية في دبي، وتخللها عرض لمنتجات غذائية والتراث الياباني، بمناسبة مرور 50 عاماً على العلاقات اليابانية -الإماراتية، وبالتزامن مع إقامة نهائيات كأس العالم لكرة القدم في المنطقة لأول مرة.

وعبر إيسوماتا عن تقديره لما رأه من العالم من إعجاب بثقافة الجمهور الياباني ومدربه، وقال: نقوم بتربية الأجيال على أهمية نظافة المكان الذي تتركه لأن شخص آخر سيقوم باستخدامه، وهذا الأمر المتبع لدينا، وسعداء بأنه قدم وجه حضاري لنا، ونتطلع أن نساهم بمثل هذه الأحداث سواء الرياضية، أو ننظمها هنا من إبراز كل ما يتعلق باليابان إلى العالم لبناء المزيد من جسور التواصل.

وتابع: كنا سعداء بالفوز على ألمانيا وإسبانيا في كأس العالم، وتمنينا أن يواصل المنتخب مشواره لما هو أبعد من ذلك، لكن الخروج بهذه المكاسب المعنوية أمر رائع للغاية.

من جانبه اعتبر نوبرو سيكجوتشي، القنصل الياباني في دبي، أن الإمارات والمنطقة محطة مهمة لليابان للتواصل مع العالم، وهو ما جعلهم يختارون الدولة محطة لإبراز تراثهم ومنتجاتهم للعالم بأكمله، وكانت السعادة الأكبر بالاحترام الذي ناله منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم، وقال: قدم منتخبنا مثالاً إيجابياً بالملعب، والجماهير بسلوكها على المدرجات بتنظيفها، وهذه من القيم التي نتطلع دائماً لإبرازها عن شعبنا، وهو أمر مشابه لما نقوم به في جميع مجالات حياتنا، حتى عندما نقوم بزراعة الفواكه والخضروات نحاول دائماً أن يكون ذلك في بيئة نظيفة، دون استخدام مواد كيميائية ضارة احتراماً للبيئة والإنسان.

أما هيدايكي أوجينو، ممثل الشركات اليابانية التي قدمت خصيصاً إلى الدولة من أجل هذه الاحتفالية، فقال: هذه أول مرة أتواجد هنا، لكن البيئة هنا محفزة للتواصل والاستثمار، وسعداء للغاية بالانطباع الإيجابي الذي خلفه المنتخب الياباني في كأس العالم، ومدى قدرة ذلك على تقديم الصورة الإيجابية والصحيحة لنا ومد المزيد من العلاقات والتعاون في شتى المجالات.