«مبادلة العالمية» والفرصة الذهبية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن منظمو بطولة مبادلة العالمية للتنس عن التعاون مع مجموعة سي أف أي المالية، لتقديم فرصة الفوز بدورة تدريبية بإشراف أحد نجوم البطولة لأحد المشجعين المحظوظين، وذلك قبل أقل من أسبوع على انطلاق الدورة الرابعة عشرة من البطولة في أبوظبي.

وتُقام البطولة السنوية على أرض ملعب المركز الدولي للتنس بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي بين 16 و18 ديسمبر 2022، وتشهد مشاركة ثمانية من أفضل لاعبي التنس في العالم، بمن فيهم ثلاثة من المصنفين الأربعة الأوائل عالمياً.

وتٌقام المسابقة على وسائل التواصل الاجتماعي بالتعاون مع مجموعة سي أف أي المالية، الراعي البلاتيني ومزود التداول العالمي، الذي يتيح حلول وصول متطورة إلى الأسواق المالية العالمية، حيث يحصل الفائز على تذاكر حضور مباراتين في البطولة بالإضافة إلى دعوة حصرية للمشاركة في دورة تدريبية بإشراف أحد النجوم.

ويمكن للمشاركين الحصول على فرصة الفوز من خلال الضغط على رمز الإعجاب بمنشور تقديم الجوائز على حساب إنستجرام الخاص بمجموعة سي أف أي CFI.Dubai@، وحساب بطولة مبادلة العالمية للتنس MubadalaWTC@، بالإضافة إلى متابعة الحسابين والإشارة إلى صديق. وتبدأ المسابقة على وسائل التواصل الاجتماعي اعتباراً من 13 ديسمبر، ويجري السحب على اسم الفائز المحظوظ في 17 ديسمبر.

ويُشارك في بطولة مبادلة العالمية للتنس لهذا العام 6 من أفضل اللاعبين، بمن فيهم كارلوس ألكاراز المصنف الأول عالمياً، وكاسبر رود المصنف الثالث، وستيفانوس تسيتسيباس المصنف الرابع، و آندريه روبليف. كما يشهد اليوم الأول من الفعالية مواجهةً بين اثنتين من أفضل اللاعبات في العالم، وهما أُنس جابر، المُصنفة الثانية عالمياً؛ وإيما رادوكانو، حاملة لقب بطولة أميركا المفتوحة للتنس 2021.