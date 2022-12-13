الأربعاء 14 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«مبادلة العالمية» والفرصة الذهبية

«مبادلة العالمية» والفرصة الذهبية
13 ديسمبر 2022 17:00

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«مبادلة العالمية للتنس» تعلن مشاركة الكرواتي كوريتش
%15 خصم على أسعار تذاكر «عالمية مبادلة»

أعلن منظمو بطولة مبادلة العالمية للتنس عن التعاون مع مجموعة سي أف أي المالية، لتقديم فرصة الفوز بدورة تدريبية بإشراف أحد نجوم البطولة لأحد المشجعين المحظوظين، وذلك قبل أقل من أسبوع على انطلاق الدورة الرابعة عشرة من البطولة في أبوظبي.
وتُقام البطولة السنوية على أرض ملعب المركز الدولي للتنس بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي بين 16 و18 ديسمبر 2022، وتشهد مشاركة ثمانية من أفضل لاعبي التنس في العالم، بمن فيهم ثلاثة من المصنفين الأربعة الأوائل عالمياً.
وتٌقام المسابقة على وسائل التواصل الاجتماعي بالتعاون مع مجموعة سي أف أي المالية، الراعي البلاتيني ومزود التداول العالمي، الذي يتيح حلول وصول متطورة إلى الأسواق المالية العالمية، حيث يحصل الفائز على تذاكر حضور مباراتين في البطولة بالإضافة إلى دعوة حصرية للمشاركة في دورة تدريبية بإشراف أحد النجوم.
ويمكن للمشاركين الحصول على فرصة الفوز من خلال الضغط على رمز الإعجاب بمنشور تقديم الجوائز على حساب إنستجرام الخاص بمجموعة سي أف أي CFI.Dubai@، وحساب بطولة مبادلة العالمية للتنس MubadalaWTC@، بالإضافة إلى متابعة الحسابين والإشارة إلى صديق. وتبدأ المسابقة على وسائل التواصل الاجتماعي اعتباراً من 13 ديسمبر، ويجري السحب على اسم الفائز المحظوظ في 17 ديسمبر.
ويُشارك في بطولة مبادلة العالمية للتنس لهذا العام 6 من أفضل اللاعبين، بمن فيهم كارلوس ألكاراز المصنف الأول عالمياً، وكاسبر رود المصنف الثالث، وستيفانوس تسيتسيباس المصنف الرابع، و آندريه روبليف. كما يشهد اليوم الأول من الفعالية مواجهةً بين اثنتين من أفضل اللاعبات في العالم، وهما أُنس جابر، المُصنفة الثانية عالمياً؛ وإيما رادوكانو، حاملة لقب بطولة أميركا المفتوحة للتنس 2021.

مبادلة العالمية للتنس
ستيفانوس تسيتسيباس
أنس جابر
آخر الأخبار
البرلمان الأوروبي يسلم جائزة سخاروف للشعب الأوكراني
عربي ودولي
الشعب الأوكراني يحصل على جائزة "سخاروف"
اليوم 17:54
توزيع مساعدات غذائية على أوكرانيين قرب العاصمة كييف
عربي ودولي
الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدة مالية كبيرة إلى أوكرانيا
اليوم 17:49
مقتل 4 أشخاص بعد انقلاب قارب مهاجرين في القنال الإنجليزي
عربي ودولي
مقتل 4 أشخاص بعد انقلاب قارب مهاجرين في القنال الإنجليزي
اليوم 17:46
سوق دبي المالي
الاقتصادي
الأسهم الإماراتية تغلق خضراء بتداولات 1.7 مليار درهم
اليوم 17:44
الذهب يستقر بعد أن وصل إلى أعلى مستوى خلال 5 أشهر
الاقتصادي
استقرار أسعار الذهب وسط ترقب قرار الفائدة الأميركية
اليوم 17:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©