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اتحاد الكرة يُطلق محاور دورتي الرخصة الآسيوية (C)

اتحاد الكرة يُطلق محاور دورتي الرخصة الآسيوية (C)
13 ديسمبر 2022 17:00

دبي (الاتحاد)
انطلقت في دبي محاور دورتي الرخصة الآسيوية (C) التي يُنظمهما اتحاد الكرة، بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بمشاركة واسعة من أندية دوري الدرجة الثانية والثالثة، وذلك ضمن معايير الاتحاد القاري للحصول على التراخيص الابتدائية للأندية.
وتُقام الدورتان في الفترة من 12 إلى 24 من شهر ديسمبر الحالي بمشاركة 47 دارساً تم توزيعهم إلى دورتين، وفقاً لاشتراطات الاتحاد الآسيوي التي تنص على ألا يزيد عدد الدارسين في الدورة التدريبية على 24 مشاركاً.
ويقدم محاور الدورة الأولى التي يُشارك بها 24 دارساً المحاضر الوطني جمال الحساني المعتمد من الاتحاد الآسيوي، والمحاضر المساعد محمد إسماعيل آل علي، بينما يُشارك في الدورة الثانية 23 دارساً، ويُقدم محاورها المحاضران الوطنيان خالد داحس، ومحمد علي البلوشي المعتمدان من الاتحاد القاري.
وتأتي الدورتان ضمن برنامج الإدارة الفنية في اتحاد الكرة الذي انطلق مع بداية الموسم الرياضي الحالي، حيثُ نظمت ثلاث دورات لنيل الرخص التدريبية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي (B وC)، ودورة لكرة القدم الشاطئية (المستوى الأول)، بالتعاون مع اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات في مجلس الشارقة الرياضي.

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