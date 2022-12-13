«عربية الدراجات» ترسم الطريق إلى أولمبياد باريس

رضا سليم (دبي)

كشفت اللجنة المنظمة للبطولة العربية للدراجات، والتي تستضيفها إمارة الشارقة برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عن تفاصيل الحدث الذي يقام خلال الفترة من 16 إلى 27 ديسمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 400 رياضي ما بين لاعب ومدرب وإداري وفني من 17 دولة عربية، ليكون الحدث الأكبر في أجندة الاتحاد العربي هذا الموسم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة بمقر مجلس الشارقة الرياضي، وحضره الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات، ومنصور بوعصيبة رئيس اتحاد الدراجات، وعيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وياسر الدوخي الأمين العام لاتحاد الدراجات، وعدد من الشخصيات الرياضية.

وتشهد البطولة للمرة الأولى الانضمام لأجندة الاتحاد الدولي للعبة واعتمادها ضمن البطولات المصنفة التي يحصل منها الدراجون على نقاط تصنيف تساعدهم في التأهل لأولمبياد باريس 2024، وستكون أول بطولة عربية للطريق مسجلة بالاتحاد الدولي، وأيضاً هناك 7 سباقات جبلية مسجلة أيضاً، وتشهد البطولة 3 مسابقات للطريق والجبلية وذوي الإعاقة لتشمل 30 سباقاً.

ووجه الشيخ الشيخ فيصل بن حميد القاسمي الشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة على رعايته للبطولة، وإلى مجلس الشارقة الرياضي وجميع الاتحادات العربية التي أعلنت مشاركتها في الحدث العربي الكبير الذي يشهد للمرة الأولى نقاطاً تصنيفية دولية للتأهل إلى الأولمبياد وهو من المكاسب الكبيرة، ويكفي أن الاتحاد الدولي للدراجات هو أول اتحاد دولي يعترف برياضة عربية، وهو لم يأت من فراغ، بل على مدار سنوات طويلة وصلت إلى 16 عاماً، وهناك إشراف دولي على البطولة، وهي من المكاسب الكبيرة ولابد من استثمارها في مساعدة الدراجين العربي على التأهل للأولمبياد.

وكشف منصور بوعصيبة رئيس الاتحاد ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أن المنتخب يتدرب حالياً في معسكر بالفجيرة وسيكون جاهزاً للانطلاقة والطموحات قوية، وسيكون هدف المنتخب الذهب في كل المسابقات، مؤكداً أن المنافسات ستكون قوية في ظل مشاركة هذا العدد الكبير والذي يدل على حرص الدول العربية عامة للتواجد والمشاركة، نظراً للسمعة الطيبة التي تتمتع بها كافة البطولات التي تنظم في أرض زايد أرض الخير، بعد نجاحات كبيرة في تنظيم مختلف البطولات العالمية.

وقال عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي: الإمارة الباسمة تفتح أبوابها لكل الأحداث والبطولات العربية والقارية والعالمية، والشارقة أصبحت من أهم وأكبر الأماكن الخاصة بتنظيم البطولات، نظراً لما تملكه من أدوات هامة للنجاح وبيئة ومناطق طبيعية وجغرافية جعلتها في مقدمة الأماكن القادرة على تنظيم أي مسابقة أو بطولة.

وأكد ياسر الدوخي مدير البطولة، أن الإمارة الباسمة تشهد أكبر تجمع عربي في بطولات الدراجات على مدار 12 يوماً، وتشهد لأول مرة 8 سباقات معتمدة ومؤهلة رسمياً بالنقاط إلى أولمبياد باريس 2024 وهو نجاح كبير للبطولة، مشيراً إلى أن الاجتماع الفني سيكون يوم 17 ديسمبر، على أن تبدأ المنافسات بسباق ذوي الإعاقة وفرق ضد الساعة شابات وفرق ضد الساعة للشباب، وتستمر المنافسة على مدار يومين للفردي والفرق، للناشئين والشباب وذوي الإعاقة، على أن تنطلق منافسات الكبار يوم 19 بسباق ضد الساعة للفرق لمسافة 69 كلم، وتستمر المنافسات حتى يوم ختام البطولة.

وأضاف أن الجوائز لن تكون مالية، وستكون الجائزة الأكبر هي حصول اللاعبين على نقاط دولية تساعدهم في التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، وهناك 10 حكام من خارج الدولة و5 حكام من اتحاد الإمارات وحكمان من الاتحاد الدولي.