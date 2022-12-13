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«سلة الفرسان» تبدأ مشوار غرب آسيا بـ «البشائر»

«سلة الفرسان» تبدأ مشوار غرب آسيا بـ «البشائر»
13 ديسمبر 2022 16:13

دبي (الاتحاد)
كشفت اللجنة المنظمة لبطولة السوبر لأندية غرب آسيا لكرة السلة التي يشارك فيها الفريق الأول لكرة السلة بنادي شباب الأهلي، بطل الدوري موسم 2021-2022، عن موعد مباريات الفرق المشاركة في البطولة، ويستهل شباب الأهلي أولى مبارياته خارج ملعبه أمام فريق «البشائر» العُماني يوم 19 ديسمبر الجاري.
ويعود في 26 ديسمبر لمواجهة كاظمة الكويتي على صالة سعيد بن مكتوم بالممزر، و2 يناير المقبل يستضيف فريق الهلال السعودي، وفي 17 يناير، يلاقي البشائر العُماني في الإياب، وبعدها يرحل الفريق للكويت لمواجهة كاظمة يوم 7 مارس، ويختتم مباريات المرحلة الأولى بجولة الإياب مع الهلال السعودي يوم 20 مارس بالعاصمة السعودية الرياض.
من جانب آخر، كثف الفريق من استعداداته لبطولة الدوري والاستحقاق الخارجي بالتدريبات اليومية بقيادة المدرب البوسني زوران زابوفيتش، وبحضور نجوم الفريق المواطنين والمحترفين، ومتابعة حثيثة من مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية للاطمئنان على الاستعدادات.
ويتصدر شباب الأهلي الدوري، ويخوض الفريق مباراته المقبلة ضد البطائح يوم غدٍ «الخميس»، قبل التوجه لمسقط لمواجهة فريق البشائر في أولى مبارياته في بطولة السوبر.

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