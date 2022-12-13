الأربعاء 14 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«جودو الإمارات» يشارك في «عربية مراكش»

«جودو الإمارات» يشارك في «عربية مراكش»
13 ديسمبر 2022 16:15

أبوظبي (الاتحاد)
اعتمد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو، تشكيل بعثة منتخبنا التي ستغادر البلاد عن طريق مطار دبي يوم 19 من ديسمبر الجاري للمشاركة في البطولة العربية للجودو التي تقام في مراكش المغربية خلال الفترة من 19 وحتى 26 ديسمبر الحالي، وسط مشاركة عربية واسعة من نجوم المنتخبات العربية والأندية الأبطال والتي تقام بالقاعة المغطاة بالمحاميد.ويترأس محمد جاسم السجواني، أمين السر المساعد، بعثة المنتخب التي تضم المدير الفني للمنتخب جعفر النخلي، و6 لاعبين، هم: أحمد جاسم (اتحاد كلباء)، حمد الهاشمي، عزان حسن الزعابي (خورفكان)، سعيد النقبي، سلطان الهوتي (الفجيرة للفنون القتالية)، ومنصور عبد الرحمن (الشارقة الرياضي).
بدأ المنتخب معسكره الداخلي، أمس الأول، في نادي الفجيرة للفنون القتالية حتى موعد السفر يوم الاثنين المقبل، حيث يتدرب على فترتين صباحية ومسائية، بعد أن سخر نادي الفجيرة كعادته متطلبات النجاح كافة لمعسكر الإعداد.
وكان اتحاد المصارعة والجودو قد اعتمد اللائحة الفنية للبطولة العربية بعد إغلاق باب الاشتراك، وشروط المنافسات.
من جانب آخر، يشارك محمد جاسم السجواني، أمين السر المساعد، عضو الاتحاد العربي للجودو، في اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للجودو الذي ينعقد يوم 22/12، على هامش البطولة العربية، بهدف مناقشة واعتماد الروزمانة الرياضية للاتحاد العربي للجودو لعام 2023، والتي تتضمن البطولات المقترحة لمختلف المراحل للأندية والمنتخبات ودورات الصقل للحكام والمدربين ودورات التنظيم والإدارة والجهات المستضيفة وتوقيتها الزمني.

أخبار ذات صلة
منتخب الجودو يشارك في بطولة القدس للأساتذة
ابن ثعلوب يهنئ زلاتكو
منتخب الجودو
محمد بن ثعلوب
مراكش
آخر الأخبار
البرلمان الأوروبي يسلم جائزة سخاروف للشعب الأوكراني
عربي ودولي
الشعب الأوكراني يحصل على جائزة "سخاروف"
اليوم 17:54
توزيع مساعدات غذائية على أوكرانيين قرب العاصمة كييف
عربي ودولي
الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدة مالية كبيرة إلى أوكرانيا
اليوم 17:49
مقتل 4 أشخاص بعد انقلاب قارب مهاجرين في القنال الإنجليزي
عربي ودولي
مقتل 4 أشخاص بعد انقلاب قارب مهاجرين في القنال الإنجليزي
اليوم 17:46
سوق دبي المالي
الاقتصادي
الأسهم الإماراتية تغلق خضراء بتداولات 1.7 مليار درهم
اليوم 17:44
الذهب يستقر بعد أن وصل إلى أعلى مستوى خلال 5 أشهر
الاقتصادي
استقرار أسعار الذهب وسط ترقب قرار الفائدة الأميركية
اليوم 17:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©