«جودو الإمارات» يشارك في «عربية مراكش»

أبوظبي (الاتحاد)

اعتمد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو، تشكيل بعثة منتخبنا التي ستغادر البلاد عن طريق مطار دبي يوم 19 من ديسمبر الجاري للمشاركة في البطولة العربية للجودو التي تقام في مراكش المغربية خلال الفترة من 19 وحتى 26 ديسمبر الحالي، وسط مشاركة عربية واسعة من نجوم المنتخبات العربية والأندية الأبطال والتي تقام بالقاعة المغطاة بالمحاميد.ويترأس محمد جاسم السجواني، أمين السر المساعد، بعثة المنتخب التي تضم المدير الفني للمنتخب جعفر النخلي، و6 لاعبين، هم: أحمد جاسم (اتحاد كلباء)، حمد الهاشمي، عزان حسن الزعابي (خورفكان)، سعيد النقبي، سلطان الهوتي (الفجيرة للفنون القتالية)، ومنصور عبد الرحمن (الشارقة الرياضي).

بدأ المنتخب معسكره الداخلي، أمس الأول، في نادي الفجيرة للفنون القتالية حتى موعد السفر يوم الاثنين المقبل، حيث يتدرب على فترتين صباحية ومسائية، بعد أن سخر نادي الفجيرة كعادته متطلبات النجاح كافة لمعسكر الإعداد.

وكان اتحاد المصارعة والجودو قد اعتمد اللائحة الفنية للبطولة العربية بعد إغلاق باب الاشتراك، وشروط المنافسات.

من جانب آخر، يشارك محمد جاسم السجواني، أمين السر المساعد، عضو الاتحاد العربي للجودو، في اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للجودو الذي ينعقد يوم 22/12، على هامش البطولة العربية، بهدف مناقشة واعتماد الروزمانة الرياضية للاتحاد العربي للجودو لعام 2023، والتي تتضمن البطولات المقترحة لمختلف المراحل للأندية والمنتخبات ودورات الصقل للحكام والمدربين ودورات التنظيم والإدارة والجهات المستضيفة وتوقيتها الزمني.