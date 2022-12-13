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«المغربي» ينعش خزينة «الكاف»

«المغربي» ينعش خزينة «الكاف»
13 ديسمبر 2022 14:45

علي معالي (دبي)
حصل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» على 10 ملايين دولار، نظير مشاركة 5 منتخبات أفريقية في مونديال 2022 في قطر في الدور الأول من نهائيات كأس العالم، بينها مليونا دولار خاصة بمشاركة المنتخب المغربي في الدور ذاته، و5 ملايين إضافية، بعد أن تمكن «أسود الأطلس» من تجاوز إسبانيا في ثمن النهائي، والبرتغال في ربع النهائي.
وتُعد هذه المرة الأولى التي يحصل فيها الاتحاد الأفريقي على هذه القيمة المرتفعة، بسبب ما يحققه المنتخب المغربي من إنجازات وانتصارات تاريخية في هذا الحدث الاستثنائي، الأمر الذي أنعش خزينة الاتحاد الأفريقي بهذه المبالغ الكبيرة، وما زالت الأرقام المالية التي سيحققها الاتحاد الأفريقي مرشحة للزيادة بعدما ضمن منتخب المغرب خوض مباراتين أخريين في المونديال، سواءً بلغ الفريق المباراة النهائية، أو اكتفى بخوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
وسيلتقي المنتخب المغربي نظيره الفرنسي، مساء الغد في المباراة الثانية للدور نصف النهائي، ويخصص الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» منحاً مالية للاتحادات القارية عن مشاركة المنتخبات المنتمية إليها في الأدوار النهائية للمونديال.

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