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«الخطيب» تحرز لقب «الأسرة العربية للشطرنج»

«الخطيب» تحرز لقب «الأسرة العربية للشطرنج»
13 ديسمبر 2022 14:38

رضا سليم (دبي)
توجت عائلة الخطيب الأردنية «أحمد الخطيب وزوجته بشرى الشعيبي» بلقب النسخة الثانية من بطولة الأسرة العربية للشطرنج الخاطف والتي تقام على هامش بطولتي كأس الشارقة الدولية للسيدات، وكأس الشارقة الدولية للناشئين، وذلك بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج.
وجاءت عائلة بن إبراهيم «الأخوان عثمان موسى، ومحمد موسى» من الإمارات، في المركز الثاني، وثالثاً جاءت عائلة القديمي «الأب بشير القديمي، والابن عبد الله القديمي» من اليمن، ورابعاً جاءت عائلة فواز «الأخوان نادية فواز ومحمد فواز» من لبنان، وخامساً جاءت عائلة الطاهر «عبد الرحمن الطاهر ومحمد الطاهر» من الإمارات.
وشهدت البطولة مشاركة أبرز الأسر الشطرنجية العربية مثل عائلة فواز من لبنان، وعائلة القديمي من اليمي بقيادة الأستاذ الدولي بشير القديمي، وعائلة الطاهر، وغيرها من العائلات الشطرنجية المعروفة في الوطن العربي.
وحضر انطلاق المنافسات والتتويج؛ الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا، نائب رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وتريم مطر تريم، رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، ونجلاء الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، وعلياء المازمي، مدير البطولة، رئيس اللجنة الفنية.
وتقدم الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا، نائب رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بالشكر إلى رئيس وأعضاء نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة على تنظيم بطولة الأسرة العربية، مؤكداً أن تنظيم البطولة التي يرعاها الاتحاد العربي للعبة، تسهم في تطوير الشطرنج على المستوى العربي، كما أن العدد المشارك يبين أهمية هذه البطولة التي تقام بمشاركة 22 فريقاً من الأسر التي تمثل 8 دول عربية.

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