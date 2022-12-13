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الرئاسة الفرنسية ترد على منتقدي ماكرون

الرئاسة الفرنسية ترد على منتقدي ماكرون
13 ديسمبر 2022 14:25

باريس (أ ف ب)

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أكدت الرئاسة الفرنسية، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيتوجه الأربعاء إلى الدوحة «لدعم المنتخب الفرنسي» في نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم في مواجهة المغرب، بعدما طلب منه معارضون عدم الذهاب «لتقديم دعم سياسي» لقطر.
وقال مستشار رئاسي «الأمر يتعلق بدعم المنتخب الفرنسي في ما سيكون لحظة مهمة للرياضة الفرنسية وللصداقة الفرنسية-المغربية»، مضيفاً «من المهم أن يكون الرئيس هناك لدعم لاعبي منتخب فرنسا».
حتى قبل انطلاق المونديال، أعلن الرئيس الفرنسي أنه سيحضر نصف النهائي أو النهائي في حال تأهل منتخب «الديوك»، وهو التزام مثير للجدل، بسبب انتقادات لظروف العمال المهاجرين في قطر، وتأثير الملاعب المكيّفة على البيئة ووضع المرأة والأقليات.
ودعا آنذاك إلى عدم «تسييس» الرياضة.
لكن أصواتاً علت في المعارضة لانتقاد توجه الرئيس إلى قطر.
وقال مانويل بومبار، المنسق المقبل لحركة «فرنسا الأبية» (يسار راديكالي) لإذاعة فرانس إنتر «أعتقد أنه مخطئ، يمكننا أن نحترم حماس الجماهير لفريق فرنسا».
وأضاف النائب عن منطقة رون أن «المنتخب الفرنسي بحاجة إلى مشجعيه للفوز، ودون شك ليس لحضور إيمانويل ماكرون في المدرجات».
من جهته، دعا النائب الأوروبي والمرشح السابق للرئاسة عن الخضر يانيك جادو، مجدداً إلى «مقاطعة سياسية لكأس العالم»، وهو ما يعتبر أنه بات ضرورياً أكثر مع إيداع نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي إيفا كايلي السجن بتهمة الفساد في قضية تتعلق بقطر.

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كأس العالم 2022
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