وهنا تقف آشلي بارتي بفخر شديد

برلين (د ب أ/ستاتس بيرفورم)

أكدت نجمة التنس الأسترالية المعتزلة آشلي بارتي أنها "حققت كل ما يمكنها القيام به" فيما يتعلق بطموحاتها مع اللعبة البيضاء، بعد قرار إنهاء مسيرتها الرياضية المفاجئ، الذي اتخذته في وقت سابق من العام الحالي.

وفاجأت بارتي "25 عاماً"، التي تمتلك 3 ألقاب في البطولات الأربع الكبرى "جراند سلام"، الجميع بإعلان اعتزالها في مارس الماضي، وهي في قمة مجدها.

وكشفت المصنفة الأولى عالمياً سابقاً، حاملة لقب بطولة أستراليا المفتوحة، لصديقتها ومواطنتها كاسي ديلاكوا، لاعبة التنس السابقة، أنها "قضت مشوارها مع اللعبة"، ولم يعد لديها "الدافع الجسدي" أو "الرغبة العاطفية" للاستمرار.

وعقب حصولها على لقب بطولة أستراليا في يناير الماضي، صارت بارتي أول أسترالية تفوز بلقب فردي السيدات في المسابقة منذ كريس أونيل عام 1978، فيما أصبحت أيضاً أول لاعبة تنال ميدالية نيوكومب، التي يتم منحها لأصحاب الإنجازات الرائعة من لاعبي ولاعبات التنس الأستراليين، في 5 مناسبات.

وحافظت بارتي على تتويجها بالجائزة، التي تعد أعلى تكريم في عالم التنس الأسترالي، كل عام منذ تقديمها لأول مرة عام 2017.

وقالت بارتي عقب تسلمها الجائزة "من الواضح أن هذا كان عاما عظيما للغاية في مسيرتي الرياضية وفي حياتي".

أضافت بارتي "لقد كان لدينا تغييراً استثنائياً، وقضينا عاماً رائعاً في الاحتفال برحلة ليس فقط خاصة بي فحسب، ولكنها خاصة بفريقي أيضاً، وحققنا الكثير لنفتخر به".

أوضحت بارتي "أقف هنا بفخر شديد مدركة بأنني قد أنجزت تماماً كل طاقة ممكنة لهذه الرياضة الجميلة، التي جلبت لي أكثر بكثير مما كنت أحلم به في أي وقت مضى".