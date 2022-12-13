الطائرة تدشن «الدورة العمالية الرابعة»

دبي (الاتحاد)

تتواصل فعاليات النسخة الرابعة من «الدورة الرياضية العمالية»، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي وشرطة دبي، وبلدية دبي، تحت شعار «إسعادهم هدفنا»، وتستمر حتى 31 مارس 2023، وتقام منافساتها في عدة مواقع مختلفة بدبي، وتتضمن 10 ألعاب رياضية هي: كرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة، الريشة الطائرة، مصارعة الذراعين، اليوجا، شد الحبل، الكريكت، سباق الطريق، والسباحة، ويشارك فيها 20 ألف عامل من مختلف الشركات في دبي.

وانطلقت منافسات بطولة الكرة الطائرة التي تقام على ملاعب شركة دلسكو أرينا المجمع الرياضي العمالي في منطقة القوز الصناعية، وتستمر حتى 25 ديسمبر الجاري بمشاركة 12 فريقاً من مختلف الشركات والمؤسسات تم توزيعهم على أربع مجموعات تضم كل مجموعة 3 فرق، وتضم المجموعة الأولى كلاً من: إينوك، دلسكو، والواحة للمعادن (أ)، وتضم المجموعة الثانية كلاً من: مجموعة أديب، الواحدة للمعادن (ب)، وإينوك للبيع بالتجزئة، كما تضم المجموعة الثالثة كلاً من: مجموعة النابودة للإنشاءات، وديزرت جروب، والشركة العالمية للشحن واللوجستك، فيما تضم المجموعة الرابعة كلاً من: إمريل، ليمنيار لمكيفات الهواء، وفارنيك.

وتشهد البطولة متابعة جماهيرية كبيرة، ومشاركة واسعة في الفعاليات الجانبية التي تقام على هامش البطولة التي تقدمها الجهات الراعية للدورة والتي تتضمن إجراء فحوصات طبية، بالإضافة إلى توزيع هدايا ووجبات غذائية ومطبوعات توعوية للجمهور.

وتقام منافسات الدورة الرياضية العمالية يوم الأحد من كل أسبوع في 6 مواقع هي: جبل علي، القوز، الجداف، موانئ دبي العالمية، دتكو، ودلسكو، وتقام الدورة برعاية دي بي وورلد ودبي القابضة ودتكو، ودلسكو، ولاند مارك، وورلد سيكيورتي، وبرنامج تقدير.

من جهة ثانية، تنطلق منافسات شد الحبل يومي 8 و15 يناير 2023 في حديقتي المحيصنة والقوز، كما تقام منافسات مصارعة الذراعين يوم 22 يناير في ملاعب دلسكو أرينا بمنطقة القوز، وتقام منافسات بطولة السباحة يوم 5 فبراير في نادي بلدية دبي بمنطقة الجداف، وتقام فعاليات اليوجا يوم 12 فبراير في منشآت دي بي ورلد بمنطقة جبل علي، وتنطلق منافسات بطولة كرة السلة يوم 19 فبراير وتقام في ملاعب دلسكو بمنطقة القوز وتستمر حتى يوم 26 فبراير، وتنطلق بطولة الكريكت الثانية يوم 5 مارس في ملعب نزل للكريكت بميناء جبل علي وتستمر حتى يوم 19 مارس.

ويهدف مجلس دبي الرياضي من تنظيم الدورة الرياضية العمالية إلى إتاحة الفرصة للعاملين بالشركات لرفع مستوى لياقتهم البدنية، وإرساء شراكة فاعلة بين المؤسسات الحكومية والخاصة من خلال توفير فرص التواصل بينهم، إلى جانب تحسين ظروف العمل من أجل رفع الإنتاجية وشغل أوقات فراغهم بممارسة الرياضة والنشاط البدني، ومشاركتهم في أجواء مليئة بالمنافسة والترفيه، بما يحقق رؤية المجلس في بناء مجتمع رياضي متميز وسعيد.

وكان مجلس دبي الرياضي قد أطلق المبادرات الرياضية التي تستهدف العمال منذ عام 2010 تحت مسمى المهرجان الرياضي العمالي الأول، وشارك فيه الآلاف من العمال من مختلف الجنسيات والأعمار، ومن ذلك الوقت وتلقى هذه الفعاليات الاهتمام والتطوير حتى وصلت إلى الدورة الحالية بمشاركة أكثر من 20000 عامل.