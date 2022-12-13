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حارس كرواتيا مطلب ألماني

حارس كرواتيا مطلب ألماني
13 ديسمبر 2022 14:07

برلين (د ب أ)
أبدى نادي بايرن_ميونيخ الألماني اهتمامه باستقدام حارس مرمى كرواتيا دومينيك ليفاكوفيتش لتعويض الغياب المتوقع لمانويل نوير بعد تعرضه لإصابة بالغة ستبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي، وفقاً لتقرير إعلامي.
وذكرت محطة "سكاي سبورتس" أن مسؤولي بايرن قد بدأوا بالفعل مفاوضات مع وكيل ليفاكوفيتش، الذي يرتبط بعقد مع فريق دينامو زغرب الكرواتي حتى يونيو 2024.
وجذب ليفاكوفيتش الأنظار إليه خلال نهائيات كأس العالم، المقامة حالياً في قطر، بعد أن تصديه لأكثر من ركلة ترجيح خلال لقائي منتخب كرواتيا ضد منتخبي اليابان والبرازيلي في دوري الـ16 والثمانية على الترتيب، ليقود الفريق لبلوغ الدور قبل النهائي ومواجهة منتخب الأرجنتين.
ويغيب نوير عن بقية الموسم بعد تعرضه لكسر في الساق أثناء التزلج خلال العطلة الشتوية الحالية واضطر للخضوع لعملية جراحية.
وسيكون البديل الفوري الحارس الاحتياطي سفين أولريتش، الذي تولى حراسة عرين بايرن بالفعل في 8 مباريات خلال الموسم الحالي، عندما غاب نوير عن الفريق البافاري بسبب معاناته من مشكلة في الكتف.
من جانبه، قال وكيل أعمال ألكسندر نوبل، حارس مرمى بايرن، المعار هذا الموسم لفريق موناكو الفرنسي، إنه لم يتصل به النادي حتى الآن، لكن الحارس أشار إلى أنه لن يعود لحامل لقب الدوري الألماني في المواسم العشرة الأخيرة، من أجل الجلوس على مقاعد البدلاء.

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