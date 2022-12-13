«الذهاب» يشعل سباق الحسم في «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»

معتصم عبدالله (دبي)

أشعلت نتائج جولة الذهاب في الدور ربع النهائي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، مرحلة الإياب الحاسمة والمقررة يومي الخميس والجمعة على التوالي، بعدما حسم التعادل قمتي شباب الأهلي والجزيرة 2-2، والعين والوحدة 0-0، واكتفى الشارقة بالفوز بهدف على خورفكان، فيما بدا النصر أكبر الرابحين بعدما عاد بنتيجة الانتصار 3-0 من ملعب مضيفه الظفرة.

وتحسم مواجهات إياب ربع النهائي المقررة يومي الجمعة والسبت المقبلين، تأهل 4 فرق إلى نصف النهائي الذي يقام بنظام الذهاب والإياب أيضاً، وتنطلق جولة الإياب مساء الخميس بمباراتي النصر والظفرة على استاد زعبيل بنادي الوصل، والجزيرة وشباب الأهلي على استاد محمد بن زايد بأبوظبي، وتختتم الجولة الجمعة بمباراتي خورفكان والشارقة على استاد صقر بن محمد القاسمي، وقمة الوحدة والعين على استاد آل نهيان.

واحتفلت جولة الذهاب في ربع النهائي بالهدف الـ 50 في «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» للموسم الحالي 2022- 2023، وحمل الهدف توقيع المدافع البرازيلي لفريق الشارقة جوستافو أليكس في الدقيقة 78 لمباراة فريقه أمام ضيفه خورفكان والتي انتهت بتفوق «الملك» بهدف.

ورفعت مواجهات جولة الذهاب في ربع النهائي إجمالي المباريات الملعوبة حتى الآن إلى 16 مباراة، من بينها 12 في الدور الأول الذي أقيم بنظام الذهاب والإياب أيضاً بمشاركة 6 أندية، باستثناء العين «حامل اللقب» وشباب الأهلي «وصيف الدوري» والمتأهلين مباشرة لربع النهائي.

ووصل إجمالي أهداف البطولة حتى الآن إلى 50 هدفاً في 16 مباراة بمعدل تسجيل 3.13 في المباراة، فيما حافظ البرتغالي إيلتون فيليبي مهاجم خورفكان على صدارة قائمة الهدافين برصيد 5 أهداف سجلها في مباراتي فريقه أمام الوصل في الدور الأول 2-3 و4- 0، وحل ثانياً مهاجم الوحدة تيجالي الغائب عن المباراة الأخيرة أمام العين وفي رصيده 4 أهداف.

وفرض عبدالرحمن العامري حامي عرين الجزيرة أفضليته على صعيد حراس المرمى في الكأس برصيد 9 تصديات ناجحة كأعلى معدل خلال ثلاث مباريات، من بنيها مواجهتا دبا 1-0 و3-1 في الدور الأول، وشباب الأهلي 2-2 في ذهاب ربع النهائي، وحافظ الوحدة على صدارة الأقوى هجوماً برصيد 7 أهداف.

يذكر أن 6 أندية حظيت بفرصة التتويج بلقب «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، منذ النسخة الأولى 2008- 2009 وحتى الموسم الماضي 2021- 2022، وتضم قائمة»الذهب«شباب الأهلي»6 ألقاب"، ولقبين لأندية العين، النصر، الوحدة، ولقب لناديي عجمان والجزيرة.