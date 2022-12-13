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أبوظبي يواجه «لامار» في «دولية الإمارات للبولو»

أبوظبي يواجه «لامار» في «دولية الإمارات للبولو»
13 ديسمبر 2022 13:15

غنتوت (الاتحاد)
تختتم «الأربعاء» منافسات الدور التمهيدي لبطولة الإمارات الدولية للبولو في نسختها 22، والتي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، تزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 51، بمشاركة 3 فرق هي أبوظبي ولامار وغنتوت.
وتجمع المباراة الأخيرة بين أبوظبي ولامار، وهي المواجهة التي تحدد طرفي النهائي يوم السبت المقبل، بعد أن نجح فريق غنتوت في تعويض خسارته في الجولة الأولى أمام أبوظبي وتفوق على فريق لامار بنتيجة 10-6 ليتصدر الترتيب مؤقتاً بفارق الأهداف عن أبوظبي.
وفي حالة فوز أبوظبي ستكون المباراة النهائية بينه وبين غنتوت في سيناريو مكرر من الدور الأول، بينما في حالة فوز لامار سيكون كل فرق لديه فوز، وسيتم الاحتكام إلى اللجنة الفنية للبطولة التي تحتكم إلى اللائحة، سواء بفارق الأهداف أو اللجوء لركلات الترجيح، طبقاً لما هو معمول به في لعبة البولو في حالة تساوي فريقين في النقاط.
وتمكن فريق غنتوت بقيادة لاعبه ماركوس أريا هداف البطولة حتى الآن من تسجيل 8 أهداف، رافعاً رصيده إلى 13 هدفاً، وسجل أوسكار هدفين ونجح يوسف بن دسمال وناصر الشامسي في الشق الدفاعي في إغلاق كافة منافذ الاختراق والتمرير، بينما سجل لفريق لامار جييرمو لي 3 أهداف وريكاردو جاروس «هدفين» وميجيل داليا هدفاً، وأدارها حكم البطولة بيتر رأيت.

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