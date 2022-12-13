تن هاج يطالب مجواير بمستوى «الأسود الثلاثة»

لندن (رويترز)

قال إيريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد، إن قلب الدفاع هاري مجواير قدم أداءً جيدًا حقاً مع المنتخب الإنجليزي "الأسود الثلاثة" في كأس العالم لكرة القدم، وحثه على تكرار مستواه مع النادي عند استئناف الدوري الممتاز.

وفقد مجواير مكانه في الفريق الأول ليونايتد في أغسطس، لكن اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً شارك أساسياً في كافة مباريات إنجلترا في قطر، حيث خرج الفريق من دور الثمانية على يد فرنسا.

وقال تن هاج عن مجواير خلال معسكر يونايتد في إسبانيا "من الواضح أنه جيد بما يكفي للعب على أعلى مستوى.

"قدم أداءً سيئاً مع مانشستر يونايتد في فترة ما، وبعد ذلك بالطبع كانت هناك صعوبات. مع إنجلترا قدم مباريات جيدة طوال الوقت تقريباً.

"نريده أن يظل على هذا المستوى مع مانشستر يونايتد. أعتقد أنه قدم أداءً جيداً حقاً في كأس العالم. لقد كان متسقاً حقاً. عندما يلعب بثقته مثل الآن، فهو لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا وهذا ما يتوقعه الجميع".

ويعود يونايتد لاستئناف مبارياته في 21 ديسمبر الحالي بمباراة في كأس رابطة الأندية على أرضه أمام بيرنلي، قبل أن يستضيف نوتنجهام فورست في الدوري في 27 من الشهر ذاته.