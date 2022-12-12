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ولي العهد السعودي يهنئ ملك المغرب بالإنجاز «المونديالي»

ولي العهد السعودي يهنئ ملك المغرب بالإنجاز «المونديالي»
13 ديسمبر 2022 01:37

هنأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، هاتفياً ، اليوم الاثنين، الملك محمد السادس بالإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي في بطولة كأس العالم في قطر.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" اليوم الاثنين "ان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أجرى اتصالاً هاتفياً، اليوم الاثنين، بالملك محمد السادس ملك المملكة المغربية".

وعبّر ولي العهد السعودي خلال الاتصال، "عن التهنئة لملك المغرب والشعب المغربي بالإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي في بطولة كأس العالم في قطر"، مؤكداً "أن ما تحقق يُعد إنجازاً رياضياً عربياً أسعد الجميع".

وأعرب الأمير محمد بن سلمان "عن تمنياته بالتوفيق للمنتخب المغربي".

فيما عبّر الملك محمد السادس عن الشكر لولي العهد السعودي على تهنئته لمنتخب بلاده وعلى مشاعره النبيلة تجاه المغرب وشعبها".

ومن المقرر ان يلتقي المنتخب المغربي نظيره الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم، يوم الأربعاء المقبل .

وتغلب منتخب المغرب على إسبانيا في دور الـ16 بضربات الترجيح بعد التعادل 0/0، قبل أن يتغلب أسود الأطلس في دور الـ8 على البرتغال بالفوز .0/1 وبات منتخب المغرب أول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم.

وستكون مباراة المغرب وفرنسا أول مباراة رسمية بينهما في التاريخ.

 


 

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المصدر: وكالات
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