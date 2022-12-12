إعادة تشكيل مجلس إدارة اتحاد الفروسية برئاسة الريسي

دبي (وام)

اعتمد معالي الدكتور أحمد بن عبد الله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة العامة للرياضة، التشكيل الجديد لمجلس إدارة اتحاد الفروسية والسباق، برئاسة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي.

ونص القرار على اختيار كل من مطر سهيل علي اليبهوني، وناعمة عبدالرحمن محمد المنصوري، وأمل علي خليل مختار الصائغ، وخليل إبراهيم مراد حسن، وغانم محمد عبيد الهاجري، وسلطان محمد خليفة محمد اليحيائي، وأحمد عبدالرحمن أمين عبدالرحمن الشرفاء، وراشد ناصر راشد عبدالله آل علي، ومحمد سيف علي لمشورب الحبسي، وعلي مصبح علي مهنا الكعبي لعضوية مجلس الإدارة للدورة الانتخابية 2020 - 2024.