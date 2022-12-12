الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

إعادة تشكيل مجلس إدارة اتحاد الفروسية برئاسة الريسي

أحمد ناصر الريسي
13 ديسمبر 2022 00:23

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
قرية بوذيب تستضيف «تجريبي» مونديال القدرة
«الهيئة» و«صندوق المعرفة» تدعمان تطوير الكفاءات الشابة

اعتمد معالي الدكتور أحمد بن عبد الله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة العامة للرياضة، التشكيل الجديد لمجلس إدارة اتحاد الفروسية والسباق، برئاسة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي.
ونص القرار على اختيار كل من مطر سهيل علي اليبهوني، وناعمة عبدالرحمن محمد المنصوري، وأمل علي خليل مختار الصائغ، وخليل إبراهيم مراد حسن، وغانم محمد عبيد الهاجري، وسلطان محمد خليفة محمد اليحيائي، وأحمد عبدالرحمن أمين عبدالرحمن الشرفاء، وراشد ناصر راشد عبدالله آل علي، ومحمد سيف علي لمشورب الحبسي، وعلي مصبح علي مهنا الكعبي لعضوية مجلس الإدارة للدورة الانتخابية 2020 - 2024.

اتحاد الفروسية
اتحاد الفروسية والسباق
الهيئة العامة للرياضة
أحمد ناصر الريسي
آخر الأخبار
الذهب يربح في التعاملات الفورية
الاقتصادي
الذهب يربح في التعاملات الفورية
اليوم 09:35
عناصر من الشرطة بالقرب من مكان إطلاق النار في كوينزلاند
عربي ودولي
قتلى بينهم شرطيان في إطلاق النار بأستراليا
اليوم 08:27
فرنسا تحذر من "الطرود المفخخة"
عربي ودولي
فرنسا تحذر من "الطرود المفخخة"
اليوم 08:20
صورة تعبيرية
دنيا
مضادات حيوية طبيعية تفيدك في موسم البرد
اليوم 07:59
تحذير.. القهوة قد تسبب لهؤلاء الأشخاص نوبة قلبية حادة
دنيا
تحذير.. القهوة قد تسبب لهؤلاء الأشخاص نوبة قلبية حادة
اليوم 07:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©