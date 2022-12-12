«المواي تاي» يشارك في المهرجان التايلاندي بأبوظبي

أبوظبي (وام)

اختتم اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج مشاركته في فعاليات المهرجان التايلاندي الذي نظمته السفارة الملكية التايلاندية بأبوظبي بحديقة «أم الإمارات» على مدار 3 أيام للتعريف بثقافة وفنون وتراث مملكة تايلاند للمجتمع الإماراتي.

وأقام الاتحاد، خلال فعاليات المهرجان، حلبة للنزالات، بجانب جناح لمنتجاته الرسمية، بالإضافة لموقع مخصص لعمليات الميزان والفحص الطبي لكافة المشاركين، كما شهدت النزالات والمواجهات مشاركة 144 لاعباً بمختلف الفئات العمرية، يمثلون 15 نادياً على مستوى الدولة.

وقال عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحاد: «جسدت مشاركة الاتحاد في المهرجان التايلاندي أبهى صور التعايش والتواصل بين الشعوب على أرض الإمارات موطن السلام والتسامح»، وأكد أن الاتحاد حريص على التواجد في المناسبات كافة التي تسهم في نشر ثقافة المواي تاي في المجتمع والترويج لمسيرة اتحاد اللعبة وأجندة بطولاته وخططه وبرامجه التطويرية.