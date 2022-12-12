الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«التعادل النادر» يفرض نفسه على «قمة» العين والوحدة

«التعادل النادر» يفرض نفسه على «قمة» العين والوحدة
13 ديسمبر 2022 00:41

معتصم عبدالله (دبي)

أخبار ذات صلة
«الإمارات للسرطان» تكرم المتطوعين
مزاد على قمصان قمتي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي

فرض التعادل السلبي «النادر» في تاريخ مواجهات قمة العين والوحدة، والأول منذ عام 2015، نفسه على مباراة «الزعيم» أمام ضيفه «العنابي»، فيما تغلب الشارقة على ضيفه خورفكان 1-0، في ختام جولة ذهاب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي، في انتظار جولة الإياب الحاسمة الجمعة المقبل، حيث يستقبل الوحدة العين على ستاد آل نهيان، ويلتقي خورفكان الشارقة على ملعب صقر بن محمد القاسمي.
وسيطر التعادل السلبي على أجواء قمة العين والوحدة على استاد هزاع بن زايد، رغم أفضلية الفرص في الحصة الأولى لأصحاب الأرض، مقابل تحسن أداء «الضيوف» في الشوط الثاني، ولكن من دون أن ينجح أي طرف في الوصول للمرمى، وهو التعادل السلبي الأول في تاريخ مواجهات الفريقين منذ مباراة الدور الأول في كأس الرابطة لموسم 2015 - 2016.
ومباراة، أمس، الأولى لـ «الزعيم» في رحلة الدفاع عن لقب الموسم الماضي 2021 - 2022، في الوقت الذي تخطى فيه «العنابي» منافسه اتحاد كلباء بالفوز 2-1 و5-1 على التوالي في مباراتي ذهاب وإياب الدور الأول.
وعلى ستاد الشارقة، تغلب «الملك» على ضيفه خورفكان 1-0، لتبقى كل الاحتمالات مفتوحة في جولة الإياب يوم الجمعة المقبل.
واستطاع الشارقة تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 78 عن طريق جوستافو أليكس، وهو الهدف الأول للمدافع البرازيلي المقيم في مسابقة الكأس في مباراته العاشرة على مدار ثلاثة مواسم.

العين
الوحدة
آخر الأخبار
الذهب يربح في التعاملات الفورية
الاقتصادي
الذهب يربح في التعاملات الفورية
اليوم 09:35
عناصر من الشرطة بالقرب من مكان إطلاق النار في كوينزلاند
عربي ودولي
قتلى بينهم شرطيان في إطلاق النار بأستراليا
اليوم 08:27
فرنسا تحذر من "الطرود المفخخة"
عربي ودولي
فرنسا تحذر من "الطرود المفخخة"
اليوم 08:20
صورة تعبيرية
دنيا
مضادات حيوية طبيعية تفيدك في موسم البرد
اليوم 07:59
تحذير.. القهوة قد تسبب لهؤلاء الأشخاص نوبة قلبية حادة
دنيا
تحذير.. القهوة قد تسبب لهؤلاء الأشخاص نوبة قلبية حادة
اليوم 07:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©