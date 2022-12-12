«التعادل النادر» يفرض نفسه على «قمة» العين والوحدة

معتصم عبدالله (دبي)

فرض التعادل السلبي «النادر» في تاريخ مواجهات قمة العين والوحدة، والأول منذ عام 2015، نفسه على مباراة «الزعيم» أمام ضيفه «العنابي»، فيما تغلب الشارقة على ضيفه خورفكان 1-0، في ختام جولة ذهاب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي، في انتظار جولة الإياب الحاسمة الجمعة المقبل، حيث يستقبل الوحدة العين على ستاد آل نهيان، ويلتقي خورفكان الشارقة على ملعب صقر بن محمد القاسمي.

وسيطر التعادل السلبي على أجواء قمة العين والوحدة على استاد هزاع بن زايد، رغم أفضلية الفرص في الحصة الأولى لأصحاب الأرض، مقابل تحسن أداء «الضيوف» في الشوط الثاني، ولكن من دون أن ينجح أي طرف في الوصول للمرمى، وهو التعادل السلبي الأول في تاريخ مواجهات الفريقين منذ مباراة الدور الأول في كأس الرابطة لموسم 2015 - 2016.

ومباراة، أمس، الأولى لـ «الزعيم» في رحلة الدفاع عن لقب الموسم الماضي 2021 - 2022، في الوقت الذي تخطى فيه «العنابي» منافسه اتحاد كلباء بالفوز 2-1 و5-1 على التوالي في مباراتي ذهاب وإياب الدور الأول.

وعلى ستاد الشارقة، تغلب «الملك» على ضيفه خورفكان 1-0، لتبقى كل الاحتمالات مفتوحة في جولة الإياب يوم الجمعة المقبل.

واستطاع الشارقة تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 78 عن طريق جوستافو أليكس، وهو الهدف الأول للمدافع البرازيلي المقيم في مسابقة الكأس في مباراته العاشرة على مدار ثلاثة مواسم.