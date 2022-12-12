ميلان يواجه أرسنال في «سوبر دبي»

دبي (الاتحاد)

يلتقي ميلان حامل لقب الدوري الإيطالي وأرسنال متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة ودية، اليوم، على استاد آل مكتوم في نادي النصر، ضمن منافسات بطولة «كأس سوبر دبي» الودية.

ويتوقع أن تشهد هذه المباراة اهتماماً وحضوراً جماهيرياً، بالنظر للشعبية التي يمتلكها الفريقان العريقان، حيث سيكون هذا الظهور الأول لميلان في البطولة بعدما وصل إلى دبي أمس الأول، رفقة عدد كبير من أبرز نجومه.

من جانبه، ظهر أرسنال في المباراة الأولى، وحقق فيها الفوز على ليون الفرنسي، كما كسب النقطة الإضافية في ركلات الترجيح، بعد أداء مميز.