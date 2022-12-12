السويدي بطل قفز الحواجز في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أحرز الفارس سالم أحمد السويدي على صهوة جواده «دايموند وي» من نادي الشارقة للفروسية، المركز الأول في أرفع أشواط قفز الحواجز ضمن مهرجان الشارقة الأول للفروسية على شاطئ منتزه كورنيش كلباء، الذي شهد للمرة الأولى فعاليات لقفز الحواجز على شاطئ البحر في الإمارات، وجرت في أجواء مثالية، ازدانت بجمال المكان وروعة التنظيم الذي ارتقى بها إلى مستوى البطولات الدولية.

أقيمت المنافسات على مدى ثلاثة أيام من يوم الجمعة إلى السبت الماضي، وتشكل الأسبوع الـ7 لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، بإشراف اتحاد الفروسية، وبرعاية لونجين راعي الدوري، واشتملت على 8 منافسات، تنافس فيها الفرسان الحاصلون على أعلى النقاط في النسخة الحادية عشر لدوري القفز، وجاءت مشمولة بنظرة خاصة لاستكمال الفرسان استعدادهم وجهوزية خيولهم لخوض منافسات البطولات الدولية التي تشهدها الإمارات خلال الموسم.

حظيت المنافسات بحضور كبير من المسؤولين والمهتمين والرعاة، تقدمهم الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة في كلباء، وتوّج الفائزين سلطان محمد خليفة اليحيائي، مدير عام نادي الشارقة للفروسية، وباتريك عون، المدير الإقليمي لشركة لونجين، كما شهدها سامي الدهامي، رئيس المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية.