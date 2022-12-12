«التجديف» يبحر في القناة المائية

دبي (الاتحاد)

تستضيف قناة دبي المائية السبت المقبل منافسات سباق دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، الجولة الثانية من بطولة دبي 2022-2023، التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة فعاليات الموسم الرياضي البحري الحالي، وستبحر القوارب المشاركة في شوطين من خط البداية نحو خط النهاية لمسافة 2.7 كلم. ويأخذ السباق المرتقب اهمية كبيرة عند الملاك والنواخذة والبحارة كونه يمثل المحطة الثانية والختامية من بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً التي تؤهل نتائجها أفضل 20 قارباً في الترتيب العام للمشاركة في كأس آل مكتوم، والذي يحتفل في هذه المرة بالنسخة رقم 26.