«أبوظبي الرياضي» يطلق «أبوظبي 360» لتوفير تجربة نمط حياة صحية

أبوظبي (الاتحاد)



أطلق مجلس أبوظبي الرياضي، في نادي أبوظبي للكركيت، «أبوظبي 360»، البرنامج الذي يهدف إلى مساعدة جميع أفراد مجتمع أبوظبي على تبني نمط حياة صحي على جميع المستويات البدنية والذهنية والاجتماعية، من خلال رحلة شخصية تعيد تشكيل مفهوم الفرد للياقة البدنية والذهنية، بحضور معالي الدكتور مغير الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، وعارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بحضور عدد كبير من القيادات وأصحاب القرار وممثلي الوسائل الإعلامية.

ويتضمن البرنامج مجموعة شاملة من الفعاليات الهادفة لمنح مختلف شرائح المجتمع الفرصة لتجديد حيويتهم، كما يقدم البرنامج تطبيقاً خاصاً يساعد المستخدمين على تحقيق أهدافهم المتعلقة بجوانب اللياقة البدنية والتغذية السليمة، إلى جانب الصحة الذهنية والتواصل الاجتماعي.

ويأتي تعريف «أبوظبي 360» لمفهوم نمط الحياة الصحي من خلال تحقيق التوازن الشامل في جميع الجوانب البدنية والذهنية والاجتماعية. ويعد البرنامج ركيزة أساسية في استراتيجية أبوظبي للرياضة التي أعلن عنها المجلس مؤخراً، والتي يهدف من خلالها إلى المساهمة في تحقيق أهداف إمارة أبوظبي في بناء مجتمع أكثر سعادة وصحة واستدامة، والارتقاء بجودة حياة جميع أفراد المجتمع.



وأشاد معالي الدكتور مغير الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، ببرنامج «أبوظبي 360» الذي يسهم في تحقيق التوازن الشامل لأفراد المجتمع في جوانب الحياة كافة، سواء البدنية الذهنية والاجتماعية، لافتاً إلى أن البرنامج يتماشى مع توجه دائرة تنمية المجتمع، وحرصها على مساعدة جميع الأفراد من مختلف الأعمار لكي تصبح الرياضة واللياقة البدنية جزءاً لا يتجزأ من حياتهم اليومية، لا سيما أن الخيارات النشطة التي نتخذها كل يوم، هي التي تجعلنا - كأفراد ومجتمعات - أكثر صحة.

وأكد الخييلي أن الرياضة مهمة، ولها تأثير إيجابي كبير على الفرد والمجتمع، فهناك العديد من الرياضات التي لها تأثير ملموس على ثقافة الدولة وقيمها، كما أنها تشكل طريقة مثلى لتوحيد الأفراد على تنوع خلفياتهم وثقافاتهم للتفاعل والاندماج في المجتمع عبر المشاركة والتطوع والتشجيع، مشيراً إلى أن الرياضة تعكس قيم المدن وتؤثر على ثقافتنا ومصادر ترفيهنا واقتصادنا وصحة مجتمعنا.

أضاف: «الدائرة، وبالتعاون مع مختلف الجهات في إمارة أبوظبي، تسعى إلى العمل على تعزيز جودة الخدمات سعياً إلى ترسيخ مكانة أبوظبي العالمية نحو نمط حياة أفضل، وبناء مجتمع أكثر استدامة وصحة وسعادة».



وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «تتماشي المبادرة مع رؤية مجلس أبوظبي الرياضي واستراتيجيته للارتقاء بجودة الحياة في أبوظبي، وتتسق مع التوجيهات الحكومية حول زيادة معدلات سعادة ورضا المواطنين والمقيمين عن العيش والحياة في الإمارة، وتوفير مستوى معيشي لائق لجميع أفراد المجتمع».

وأوضح الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي أن «أبوظبي 360» سيساهم في تحفيز الجميع على اتباع نمط حياة صحي، وهو ما يعود بالنفع على الأفراد والعائلات والمجتمع بصورة عامة. مبيناً أن «أبوظبي 360» يرحب بمشاركة جميع أبناء المجتمع على اختلاف أعمارهم، وبغض النظر عن مستوى اللياقة البدنية الذي يتمتعون به، لتعزيز لياقتهم البدنية واتباع نمط حياة متوازن للوصول إلى المستوى الذي يرغبون به، مشيراً إلى أن العديد من المزايا الإضافية للبرنامج سيتم الإعلان عنها خلال الأشهر القادمة.

واختتم العواني قائلاً: «البرنامج الجديد يهدف إلى المساهمة في تحقيق أهداف الإمارة في أن تكون المكان الأكثر سعادة وصحة بحلول عام 2030، كما يسعى البرنامج لتعزيز مستوى جودة الحياة الاجتماعية في إمارة أبوظبي، ويتطلع لإرساء دعائم التلاحم والتكامل والتعاون بين أفراد المجتمع، وتوفير سبل معيشة كريمة وعادلة للجميع».

إرشادات خاصة



يقدم تطبيق «أبوظبي 360» إرشادات خاصة لكل مستخدم، ويساهم في تحفيز الجميع من خلال تقنيات متابعة الحركة والنشاط والتحديات وغيرها من الأنشطة التي تتعلق بالتغذية السليمة، ونمط الحياة الصحي واللياقة البدنية والذهنية.



نقاط مقابل التحدي

يكافئ البرنامج المشاركين من خلال منحهم النقاط مقابل اجتياز تحديات متنوعة، بما في ذلك تحديات الفرق والتحديات المجتمعية، حيث يمكنهم استبدال النقاط بتذاكر لحضور الفعاليات أو كسب جوائز قيّمة. ويتكامل التطبيق مع جميع الأجهزة والساعات الرقمية، ما يساعد على دعم المستخدمين والوصول إليهم في كل مكان.



تطبيق

يعتزم مجلس أبوظبي الرياضي إطلاق مزيد من الفعاليات ضمن مبادرة «أبوظبي 360»، ولمزيدٍ من المعلومات عن «أبوظبي 360» أو الفعاليات المرتقبة يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.MyAbuDhabi360.ae أو تحميل التطبيق.