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مانشستر سيتي يدرس زيادة سعة ملعب الاتحاد

مانشستر سيتي يدرس زيادة سعة ملعب الاتحاد
12 ديسمبر 2022 20:18

لندن (د ب أ)
من المقرر أن يبحث نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إمكانية زيادة سعة ملعب «الاتحاد» إلى أكثر 60 ألف متفرج.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن بطل الدوري الإنجليزي، أعلن عن إجراء دراسات جدوى للمشروع الجديد، الذي سيشهد أيضاً بناء فندق في نفس الموقع.
وفي حال بدء العمل في المشروع، فإن ذلك سيجعل ملعب «الاتحاد» هو الخامس الذي يمكنه استيعاب أكثر من 60 ألف متفرج، بعد أولد ترافورد وملعب توتنهام وملعب الإمارات وملعب لندن.
ويتسع ملعب «الاتحاد» لعدد 400. 53 متفرج وهو الرقم الذي تم الوصول إليه بعد العمل على إضافة طبقة ثالثة للمدرج الجنوبي في عام 2015.
وجاء في بيان عن النادي: «أعلن مانشستر سيتي اليوم «أمس» عن إجراء دراسات جدوى لتطوير أفضل تجربة للجماهير والترفيه على مدار العام بملعب الاتحاد».
وأضاف البيان: «دراسة الجدوى تأخذ في الاعتبار العديد من العوامل، والتي من أهمها توسيع المدرج الأيسر، الأمر الذي من شأنه أن يزيد سعة ملعب الاتحاد إلى أكثر من 60 ألف متفرج».
وأضاف: «نرحب بالجماهير والمجتمع ونرغب في مشاركاتهم بأي أراء أو أشياء يرغبون في رؤيتها بملعب الاتحاد في المستقبل، أو أي أمور يرغبون في معالجتها من جانب النادي، قبل المشاورات الرسمية أوائل عام 2023».
كان ملعب «الاتحاد» قد تم بناؤه خصيصاً لدورة ألعاب الكومنولث قبل أن ينتقل مانشستر سيتي إليه في العام التالي، ودفعت مجموعة «سيتي» أكثر من 700 مليون جنيه إسترليني (54. 859 مليون دولار) في البنية التحتية بمنطقة شرق مانشستر، بما في ذلك مركز تدريبات الفريق والمرافق المجتمعية.

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