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الرياضي

منتخب الجودو يشارك في بطولة القدس للأساتذة

منتخب الجودو يشارك في بطولة القدس للأساتذة
12 ديسمبر 2022 20:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

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يشارك منتخب الجودو في بطولة الأساتذة الكبرى التي تقام في القدس خلال الفترة من 20- 22 ديسمبر، بمشاركة 395 لاعباً من بينهم 36 لاعباً من أبرز اللاعبين المصنفين في العالم، وتحددت القرعة ظهر الاثنين المقبل بفندق الإقامة عبر تقنية الفيديو، بمشاركة ممثلي 59 دولة بعد انضمام منتخب اليابان متصدر التصنيف العالمي، بجانب منتخبنا الأول ومنتخب المغرب ممثلين للجودو العربي.
وحرمت الإصابة لاعبنا ارام من المشاركة في منافسات وزن تحت 90 كجم، لتتحدد مشاركتنا في بطولة القدس المقبلة بلاعبين، هما اللاعب باشا الذي يشارك في منافسات وزن تحت 81 كجم، وظفار في وزن تحت 100 كجم، وأكمل اللاعبان جاهزيتهما للتحدي الجديد تطلعاً لحصد المزيد من النقاط، مما يسهم في زيادة تصنيفهما للتأهل لأولمبياد باريس 2024، الذي يخطط له اتحاد المصارعة والجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي.
وحدد الاتحاد الدولي للجودو اللاعبين المصنفين الأوائل عقب بطولة طوكيو جراند سلام، وسيحصل حملة الميداليات الذهبية في بطولة القدس المقبلة على 1800 نقطة، ما يكفي لضمان الاقتراب من الأولمبياد القادم، بعد أن بدأت التصفيات الأولمبية المؤهلة في يونيو المنصرم، من خلال بطولة جراند سلام (أولان باتور) بعاصمة جمهورية منغوليا التي عادت لاستضافة بطولات الاتحاد الدولي للجودو عقب الاتفاقية التي وقعت في الإمارات على هامش بطولة أبوظبي جراند سلام 2022، بين الاتحاد الدولي للجودو واتحاد منغوليا للجودو، ومنذ ذلك الحين تعد كل بطولة من جولات الجودو العالمية مرحلة مهمة في مشوار كل رياضي مشارك لحصد المزيد من نقاط التأهل.

منتخب الجودو
محمد بن ثعلوب
الجودو
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