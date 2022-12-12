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جنوب أفريقيا يتوج بلقب بطولة طيران الإمارات لسباعيات الرجبي

جنوب أفريقيا يتوج بلقب بطولة طيران الإمارات لسباعيات الرجبي
12 ديسمبر 2022 19:30

 
دبي (الاتحاد)
شهدت بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، إحدى جولات سلسلة إتش إس بي سي العالمية لسباعيات الرجبي، فوز فريق جنوب أفريقيا بلقب فئة الرجال بعد انتصاره على فريق أيرلندا بنتيجة 21-5، بينما حقق فريق أستراليا الفوز على فريق نيوزلندا بنتيجة 26-19 ليحصد لقب البطولة في فئة السيدات.
وشهدت دورة هذا العام، مشاركة 16 فريقاً في فئة الرجال و12 فريقاً في فئة السيدات من 18 دولة.
واكتسبت الدورة الثانية والخمسون من البطولة أهميةً متزايدةً لتصبح واحدة من أكبر بطولات سلسلة إتش إس بي سي العالمية لسباعيات الرجبي بفضل الدعم المتواصل من طيران الإمارات، التي لطالما عملت على تعزيز مكانتها الدولية منذ عام 1987 بالتعاون مع بطولة الرجبي العالمية.
وحضر المهرجان الرياضي ما يزيد على 100 ألف مشجع للاستمتاع بعطلة نهاية أسبوع مشوقة وغنية بالعروض الموسيقية، ومنافسات الرجبي الحماسية على الملعبين الأول والثاني، بالإضافة لأروع العروض الموسيقية برفقة أبرز منسقي الأغاني في العالم.
ووفر المهرجان ثلاث مناطق مخصصة للأطفال من مختلف الأعمار طوال أيام المهرجان، حيث شملت قائمة الأنشطة ورش الفنون والحرف اليدوية والرسم على الوجوه ولقاء الشخصيات الكرتونية، بالإضافة إلى ألعاب سيارات التصادم والكارتينج والمتنزهات المطاطية والكثير غيرها. وتنوعت خيارات الترفيه في المهرجان لتلبي أذواق جميع أفراد العائلة، بدءاً من فرق الترفيه الجوالة مروراً بالأنشطة التفاعلية ووصولاً إلى الفعاليات الموسيقية المتنوعة بمشاركة أشهر منسقي الأغاني المنتشرين في مختلف أنحاء موقع المهرجان. 

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