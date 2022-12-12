هيوشان بطل العالم للسلة الثلاثية في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تُوج فريق يوبي هيوشان الصربي بلقب بطولة العالم لكرة السلة الثلاثية، التي اختتمت منافساتها، في ياس باي، الواجهة البحرية الأحدث في أبوظبي، والتي نظمها مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة على مدار يومين، بمشاركة 12 فريقاً مثلوا نخبة فرق العالم في كرة السلة الثلاثية.

وأحرز فريق يوبي هيوشان اللقب بفوزه في المباراة النهائية على فريق فيينا النمساوي بنتيجة 18 - 21 عقب مباراة قوية ومثيرة شهدت ندية كبيرة من الفريقين، وتسلم الفريق الفائز الجائزة من طلال الهاشمي مدير تنفيذي قطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي، بحضور أليكس سانشيز، المدير الإداري في الاتحاد الدولي لكرة السلة.

وحصل لاعب فريق يوبي هيوشان، ماركو برانكوفيتش، على لقب أفضل لاعب في البطولة، وتسلم الجائزة من أحمد إسماعيل الحوسني مدير تنفيذي قطاع التخطيط الاستراتيجي في مجلس أبوظبي الرياضي.

كما حصد بيوتر جرابوفسكي البولندي جائزة تحدي الرميات من خارج القوس وتسلم الجائزة من سهيل العريفي مدير تنفيذي قطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، بعد أن قدم عروضاً أبهرت الحضور الجماهيري الكبير الذي حضر لمتابعة اليوم الختامي من البطولة.

من جانبه، هنأ عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، فريق يوبي هيوشان على فوزه بالبطولة، وأثنى على أدائه الرائع في المباراة النهائية والمنافسة القوية من جانب الفريقين وسط تشجيع وحماس الجماهير.

كما أشاد بالمستوى الرائع الذي ظهرت عليه الفرق المشاركة في البطولة العالمية التي تعد واحدة من أكبر الأحداث الدولية على صعيد كرة السلة الثلاثية.

وقال: «لطالما حققت العاصمة أبوظبي نجاحاً كبيراً في استضافة أكبر الفعاليات الرياضية وتعزيز مكانتها العالمية كعاصمة للرياضة العالمية، نتوجه بالشكر والتقدير لكل الجهات الداعمة والشركاء والرعاة لدورهم الكبير في النجاح الذي حققته البطولة، ونتطلع لمزيد من التعاون الوثيق مع الاتحاد الدولي للعبة في المستقبل».

وأعرب ماركو برانكوفيتش لاعب فريق يوبي هيوشان عن سعادته بالفوز بلقب أفضل لاعب في البطولة وقال:«فخور بفوز فريقي بلقب بطولة العالم لكرة السلة الثلاثية أبوظبي للعام 2022، حيث كانت المنافسات قوية جداً، ونشكر الجماهير التي آزرتنا خلال البطولة».

من جانبه، قال بيوتر جرابوفسكي البولندي الفائز بجائزة تحدي «الدانك»: «سعيد بوجودي في نهائيات بطولة العالم لكرة السلة الثلاثية في أبوظبي لعام 2022، وسعيد بالنتيجة التي حققتها في تحدي «الدانك». وأشكر الجماهير على تفاعلهم الكبير لي في التحدي، وأعد الجميع بالمزيد من المهارات والفنيات لنيل المزيد من الإعجاب والمؤازرة في البطولات القادمة».