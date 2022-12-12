42 فائزاً في تحدي خورفكان الجبلي

الشارقة (الاتحاد)

فاز كل من عبيد النعيمي وموزة المهيري وكيريس براون بالمراكز الأولى لفئات تحدي خورفكان الجبلي في نسخته الرابعة، الذي نظمه مجلس الشارقة الرياضي بمشاركة 150 متسابقاً من الجنسين، وشهد الختام وتوج الفائزين كل من عبدالله علي سلطان عضو مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي وسالم النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان وسعيد علي العاجل الخبير الرياضي وياسر عمر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس.

اشتمل السباق على 5 فئات بإجمالي 42 فائزاً من خلال الحصول على ميداليات السباق التي تمثل جبل الرابي الشامخ مع العلم على قمته بالإضافة إلى نموذج برج الرابي التاريخي في أسفله، في فئة المواطنين جاء في المركز الأول عبيد النعيمي والثاني صالح السويدي والثالث محمد النقبي، ولدى المواطنات فازت بالمركز الأول موزة المهيري والثانية نورا الخلف والثالثة موزة الرميثي.

وفي الفئة المفتوحة للرجال حصل على المركز الأول عبيد النعيمي وجاء ثانياً كولن هيرد والثالث ادوارد بيتنس، وفي الفئة المفتوحة للسيدات حلت بالمركز الأول كيريس براون والثانية ريسلين كيرتيرو والثالثة فيرونيكا كيسوفا.

وحققت الفعالية نجاحاً لافتاً حيث تزامن الحدث مع اليوم العالمي للجبال، كما حظى السباق بتفاعل وحماس المتسابقين من مختلف الفئات العمرية، وشاركت العديد من المؤسسات والجهات المساهمة في الحدث منها: القيادة العامة لشرطة الشارقة ودائرة التخطيط والمساحة بالشارقة وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون وبلدية مدينة خورفكان ونادي خورفكان ومستشفى خورفكان والدفاع المدني للمنطقة الشرقية وشركة بيئة والمركز الوطني للبحث والانقاذ وفريق ساند التطوعي ومركز الشارقة للتطوع.