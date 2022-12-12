الحبتور يتفوق على مهرة في كأس «تشرشل للبولو»

دبي (الاتحاد)

استهل فريق الحبتور مشواره ببطولة كأس «السير ونستون تشرشل» للبولو، بفوز كبير على منافسه فريق مهرة بقيادة خلف راشد الحبتور بنتيجة 8-4 في المباراة التي جرت بينهما بملاعب ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، والتي يشارك فيها 4 فرق وتستمر حتى يوم الأحد المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي يوم الخميس المقبل، فريق الحبتور مع فريق الباشا، كما يلتقي فريقا بن دري ومهرة في الدور نصف النهائي للبطولة، فيما تقام المباراة النهائية وتحديد المركزين الثالث والرابع يوم الأحد المقبل.

أما عن تفاصيل المباراة، فقد جاءت متكافئة وانتهى شوطها الأول بالتعادل 2-2، إلا أن نصف الجول فارق «الهانديكاب» رجح كفة فريق مهرة وتغيرت الصورة في الشوط الثاني الذي نجح فيه فريق الحبتور في إحراز ثلاثة أهداف، بينما تجمد رصيد مهرة في هذا الشوط.

وتقاسم الفريقان الأداء والأهداف في الشوط الثالث ليضيف كل فريق إلى رصيده هدفين آخرين لتصبح النتيجة سبعة مقابل أربعة أهداف ونصف، وفي الشوط الأخير أحرز فريق الحبتور هدفه الثامن والأخير، فيما توقف رصيد فريق مهرة عند أربعة أهداف ونصف.