«الليجا» يفرض حضوره على نصف نهائي المونديال

الدوحة(أ ف ب)

سيكون الدوري الإسباني الأكثر حضوراً لدى المنتخبات الأربعة في نصف نهائي مونديال قطر 2022 في كرة القدم، مع 22 لاعباً موزّعين على ثمانية أندية، لتتقدّم الليجا على الدوري الإنجليزي متصدّر الدور السابق.

بعد إقصاء إنجلترا، البرازيل والبرتغال، ذاب ممثلو الدوري الإنجليزي من 62 لاعباً إلى 15، بفارق لاعب عن الدوري الإيطالي (14) رغم غياب الآزوري عن النهائيات في قطر.

وكان الدوري الإسباني تقلّص حجمه بعد ثمن النهائي إثر خروج إسبانيا بركلات الترجيح أمام المغرب، لكنه تصدّر بعد انتهاء ربع النهائي مع 22 لاعباً.

وبفضل منتخبي فرنسا والمغرب، تساوى الدوري الفرنسي (14) مع الإيطالي، متقدّماً بفارق بسيط عن الدوري الألماني (13).

يأتي بعد ذلك الدوريان الكرواتي (6) والمغربي (3) بعد إنجاز التأهل إلى المربع الذهبي. ويتنافس دينامو زغرب الكرواتي (رابع نادٍ مع أربعة لاعبين) والوداد البيضاوي المغربي (خامس نادٍ مع ثلاثة لاعبين) مع كبرى الأندية الأوروبية.

لدى الأندية، تراجع مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي الإنجليزيان لصالح بايرن ميونيخ الألماني (6)، ثم أتلتيكو مدريد وإشبيلية الإسبانيين (5)، مقابل ثلاثة لكل من باريس سان جيرمان الفرنسي، يوفنتوس الإيطالي، توتنهام الإنجليزي وريال مدريد الإسباني.

الدوريات الأكثر تمثيلاً في نصف النهائي:

1- الدوري الإسباني: 22 لاعباً (8 أندية)

2- الدوري الإنجليزي: 15 لاعباً (10 أندية)

3- الدوري الإيطالي: 14 لاعباً (10 أندية)

الدوري الفرنسي: 14 لاعباً (8 أندية)

5- الدوري الألماني: 13 لاعباً (7 أندية)

6- الدوري الكرواتي: 6 لاعبين (3 أندية)

7- الدوري المغربي: 3 لاعبين (نادٍ واحد)