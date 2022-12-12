مزاد على قمصان قمتي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي

أبوظبي (الاتحاد)

يقام مزاد على قمصان اللاعبين في مباراتي شباب الأهلي والجزيرة في ذهاب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والوحدة والعين في إياب ربع نهائي المسابقة.

تنظم المزاد شركة Matchwornshirt العالمية، المتخصصة في عرض أبرز القمصان الرياضية، التي تؤرخ مناسبات ومباريات رياضية بارزة دولياً، وذلك بالتعاون مع رابطة المحترفين الإماراتية، وسبق أن حققت هذه المبادرة نجاحاً وإقبالاً كبيراً في عدد من المباريات السابقة لدوري أدنوك للمحترفين وكأس السوبر وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي أيضاً.

وسيكون المزاد مفتوحاً أمام الجماهير الراغبة باقتناء قمصان طرفي المباراة، التي تجمع بين فريقين سبق لهما التتويج بلقب هذه البطولة، ويسعيان لبلوغ المشهد النهائي مرة أخرى، حيث ينطلق المزاد على قمصان مباراة شباب الأهلي والجزيرة من الساعة الخامسة مساء اليوم، وحتى الرابعة مساء يوم الأحد المقبل، فيما ينطلق المزاد على قمصان مباراة الوحدة والعين في الساعة الخامسة مساء يوم الأحد المقبل، وحتى الرابعة مساء يوم السبت 24 ديسمبر الجاري.

وتذهب عائدات المزاد للأندية الأربعة المشاركة فيه، والمقرر أن تقوم بتخصيصه للمبادرات المجتمعية والجماهيرية.