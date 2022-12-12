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4 شخصيات إماراتية في لجان «عربي اليد»

4 شخصيات إماراتية في لجان «عربي اليد»
12 ديسمبر 2022 15:15

رضا سليم (دبي)
اختارت اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي لكرة اليد 4 شخصيات رياضية إماراتية، للانضمام إلى اللجان العاملة بالاتحاد، وهم عبدالسلام ربيع نائب رئيس الاتحاد رئيس لجنة الحكام، والذي انضم لعضوية لجنة الحكام بالاتحاد العربي، كما تم اختيار عوض هويشل اليعقوبي المشرف على كرة اليد بنادي الجزيرة في عضوية لجنة المسابقات، فيما تم اختيار أنيسة عمر الشدادي رئيسة اللجنة النسائية بالاتحاد في منصب نائب رئيس اللجنة النسائية بالاتحاد العربي وداوود المليح رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد في عضوية اللجنة الإعلامية.
جاء ذلك خلال اجتماع الاتحاد العربي لكرة اليد برئاسة فاضل آل نمر، والذي عقد بمدينة الخبر بالسعودية وحضره نبيل عاشور رئيس اتحاد الإمارات للعبة وعدد من أعضاء الاتحاد العربي وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات في مقدمتها اعتماد أجندة البطولات العربية في 2023 وربطها مع أجندة البطولات في قارتي آسيا وأفريقيا، والاطلاع على تقارير بطولة الأندية العربية الأخيرة في تونس بجانب اعتماد تشكيل جميع اللجان بالاتحاد.

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