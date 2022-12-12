المنتدى العالمي للملاكمة يختتم أعماله في أبوظبي بـ «عمومية» ونزالات استعراضية

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم المنتدى العالمي للملاكمة IBA، أعماله بالجمعية العمومية للعبة (الكونجرس)، كما نُظمت ليلة لأبطال الملاكمة بفندق كونكورد أبراج الاتحاد بأبوظبي، تألفت من ثمانية نزالات، تنافس فيها نخبة من نجوم الملاكمة، تقدمهم الإماراتي عامر حسين علي سعيد، البحريني دنيس لاتيبوف، الفرنسي سفيان أوميها، الأوزبكي باخودير جالولوف، الكوبي رونيل إجلاسياس، والإيطالية إرما تيستا، حيث استعرضوا مهاراتهم وقوتهم البدنية أمام ضيوف المنتدى العالمي في دورته الثالثة، التي استضافتها أبوظبي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط. وناقشت أسرة الملاكمة خلاله نهج الحوكمة الذي يركز على الرياضيين بشكل أساسي، وتأمين مكان للاتحاد الدولي للملاكمة في الألعاب الأولمبية، الأمر الذي أكده عمر كريميلف، رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة، قائلاً: نسعى إلى حماية مصالح الملاكمين، لذا نعمل جاهدين على تحقيق حلمهم الأولمبي، تمثل رياضة الملاكمة والملاكمين جوهر منظمتنا: «الاتحاد الدولي للملاكمة»، وقلبها النابض، وأنا على ثقة بأننا بالوحدة سنحقق أهدافنا.

وتوجه عمر كريمليف رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة، إلى الحضور في جلسة «الكونجرس» برسالة مهمة، جاء فيها: لا بد أن تستمع اللجنة الأولمبية الدولية لمطالبنا، حيث إننا نتشارك معها نفس الأهداف المتمثلة في خلق أفضل الظروف للرياضيين، علينا الكفاح من أجل رياضتنا في الأولمبياد، وأوكد على أنه لن يشارك ملاكم واحد أو مدرب أو اتحاد وطني في الأولمبياد دون الاتحاد الدولي للملاكمة، هذا ما يطالب به الملاكمون.

وأشاد رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة بالدور الكبير الذي لعبه اتحاد الإمارات للملاكمة وشركة نيرفانا في استضافة وتنظيم وإنجاح الحدث العالمي الكبير، معتبراً أن ذلك ساهم في انعقاد أعمال المنتدى والجمعية العمومية بسلاسة ودون تعقيدات.

وتجلى نهج الوحدة بين أسرة الملاكمة خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للملاكمة، بعد أن استعرض البروفيسور ريتشارد مكلارين، الرئيس التنفيذي لـ «مكلارين للحلول الرياضية»، وعضو محكمة التحكيم الرياضية تقريره المفصل عن تاريخ الاتحاد الدولي للملاكمة التي عرفت سابقاً باسم AIBA، وعن العمليات التدقيقية التي أجراها، قائلاً: «تحدث تغيرات كبيرة في الاتحاد الدولي للملاكمة، وقد شهد تقدماً ملحوظاً»، مضيفاً أنه وفقاً للإحصائيات المسجلة لعمليات التدقيق عند بدئها عام 2021، وصلت نسبة مخاطرة المنافسات الرسمية إلى 30% بينما تراجعت لتصل إلى أقل من 5% في وقتنا الحالي.

من جهته، قال حسن الحمادي، الأمين العام لاتحاد الملاكمة الإماراتي: «تشهد رياضة الملاكمة في الإمارات تطوراً ونمواً مستمرين، ويسعدنا استضافة المنتدى العالمي للاتحاد الدولي للملاكمة لأول مرة في الشرق الأوسط، حيث نتناقش ونتبادل الأفكار والمعارف التي تساهم في تطوير رياضة الملاكمة».

وأضاف الحمادي: «تتبنى دولة الإمارات سياسة التعايش والتسامح بين الجميع، حيث تحتضن الدولة أكثر من 204 جنسيات، يعيشون معاً في انسجام وسلام ومحبة، فدولتنا مفتوحة للجميع، أود أن أشكر رئيس اتحاد الملاكمة العالمي على إقامته هذا المنتدى في أبوظبي، الذي استفدنا جميعاً من الجلسات الحوارية التي جرت خلاله، وسأعلم المسؤولين في اتحاد الملاكمة الإماراتي ومجلس أبوظبي الرياضي، برغبة الاتحاد الدولي للملاكمة بتأسيس مجمع للملاكمة في أبوظبي».

ويمثل المنتدى العالمي لاتحاد الملاكمة الدولي IBA GBF، منصة تمكن جميع المشاركين من مجتمع الملاكمة الدولي من تبادل الأفكار وتعلم أفضل الممارسات في قطاع الرياضة وتكوين العلاقات والصلات في المجال.

ويشارك ضيوف المنتدى في ندوات وحلقات نقاشية وكذلك فصول متخصصة بحضور خبراء ملهمين وأبطال الملاكمة العالميين ونجومها والمسؤولين الرسميين في كبرى المؤسسات الدولية.

ويعقد المنتدى العالمي للملاكمة 2022 في أبوظبي لأول مرة في الشرق الأوسط، حيث عقدت الدورتين الأولى والثانية في تسوشي عام 2018، ويكاترينبورج عام 2019، وأثبتتا نجاحهما وتأثيرهما كمنصة لرعاية وتطوير رياضة الملاكمة.