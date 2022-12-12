نجوم «دورينا» يتوقعون نهائي المونديال بين المغرب والأرجنتين

معتصم عبدالله (دبي)

أعرب عدد من نجوم «دوري أدنوك للمحترفين» عن أملهم في نهائي تاريخي لكأس العالم 2022 يجمع منتخب الأرجنتين بقيادة ميسي في مواجهة المنتخب المغربي الذي نجح في تحقيق أفضل إنجاز للمنتخبات العربية والأفريقية بتأهله للدور نصف النهائي على حساب البرتغال 1-0.

ويلتقي منتخب الأرجنتين مع نظيره الكرواتي «الثلاثاء» على «ملعب لوسيل» في الدور قبل النهائي للمونديال، بعدما أطاحا بمنتخبي هولندا والبرازيل على الترتيب بركلات الترجيح في دور الثمانية للبطولة، فيما يواجه المغرب نظيره منتخب فرنسا في الدور قبل النهائي مساء «الأربعاء» على «استاد البيت».

وجدد عبدالله رمضان، لاعب نادي الجزيرة والمنتخب الوطني، مساندته لمنتخب «الأرجنتين» ولنجمها الأول ميسي، وقال في تصريحات لـ«الاتحاد»: «قطعاً ما زلت مسانداً ومشجعاً لمنتخب الأرجنتين لأجل ميسي، تبقت خطوتان لمعانقة اللقب، أعتقد أنهم الأقرب للتتويج».

وحول التأهل التاريخي لمنتخب المغرب إلى نصف النهائي، علق رمضان مضيفاً: «المغرب قدم أفضل أداء واستحق التأهل لنصف النهائي، ولا يوجد ما يمنع من استمرار المشوار التاريخي والتأهل للنهائي في مباراته المقبلة أمام فرنسا، ونطمح أن نرى منتخب عربي في النهائي».

وأضاف: «المشاركة المميزة للمنتخبات العربية، والنتائج اللافتة في ظل الظهور الجيد للمغرب والسعودية وتونس، حافز لكل العرب في مستقبل المشاركات المقبلة»، معرباً عن أمله في أن يشهد النهائي مواجهة خاصة تجمع «التانجو» و«أسود الأطلس».

في المقابل، بدت مساندة الأرجنتيني كارتابيا لاعب شباب الأهلي لمنتخب بلاده في المشاركة المونديالية الحالية، طبيعية، حيث قال: «لحظات خاصة ومميزة يعيشها الجميع من لاعبين وجمهور مع اقتراب الوصول للنهائي، نأمل أن ينجح المنتخب في تخطي عقبة منافسه كرواتيا والتأهل للنهائي الحلم».

وأضاف: «مع وجود ميسىي وتألقه اللافت حالياً مع بقية اللاعبين في المونديال الحالي، تبدو الفرصة مواتية لتعويض المشاركات السابقة، وتحقيق حلم التتويج باللقب الذي انتظرناه طويلاً»، واستدرك: «المواجهة أمام كرواتيا في نصف النهائي لن تكون سهلة بالطبع، المنافس بدوره استحق التأهل بعدما تمكن من الإطاحة بالبرازيل، ويتوجب على منتخبنا الحذر».

بدوره، بدا ماجد ناصر، حارس شباب الأهلي، سعيداً بتأهل «أسود الأطلس» للدور نصف النهائي، في ظل توقعه نجاح المغرب في تخطي عقبة البرتغال في ربع النهائي، حيث أكد في تصريح سابق لـ«الاتحاد» سبق مباراة المغرب والبرتغال تأهل «أسود الأطلس»، وجدد حارس ّ«الفرسان» التهنئة للاعبي المنتخب العربي على الإنجاز التاريخي، وقال: «شرفونا بأفضل صورة ممكنة وحققوا إنجازاً تاريخياً، وأتوقع أن تستمر مفاجآت المغرب، وأن ينجح في التأهل للنهائي».

وأوضح: «رغم صعوبة المهمة أمام منتخب فرنسا، إلا أن المنتخب المغربي ظهر بصورة منظمة، وكعرب ندعم المنتخب المغربي، نأمل أن نراه في النهائي»، وحول الأداء المميز للحارس ياسين بونو، علق ماجد ناصر قائلاً: «الأداء القوي لكل منتخب في كأس العالم يتطلب مستوى مميزاً من حراس المرمى، وهذا ما جسده مستوى بونو مع المغرب في النهائيات»، لافتاً إلى أن الفرصة كبيرة لاستمرار رحلة الإنجاز.

وحول تقييمه للمونديال بشكل عام، أوضح: «النسخة الحالية للنهائيات حفلت بالكثير من المفاجآت، خاصة على صعيد المنتخبات الآسيوية والعربية، وأتوقع إنجازات أفضل للمنتخبات العربية في النسخ المقبلة من المونديال».