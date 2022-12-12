ناشئات الإمارات بطلات «سباعيات آسيا للرجبي»

رضا سليم (دبي)

توج منتخبنا للناشئات بكأس آسيا لسباعيات الرجبي تحت 18 سنة التي أسدل عليها الستار في العاصمة النيبالية كاتماندو، وجاء اللقب بعد الفوز على الهند 26-5 فيما توج منتخبنا للناشئين بالميدالية الفضية بعد خسارته أمام كوريا الجنوبية 17-21، بعدما كان متقدماً 12-7، والمثير أن منتخبنا فاز على كوريا الجنوبية في الدور الأول.



وعقب الإنجاز، قام عبدالله الشامسي سفير الدولة لدى بنيبال باستقبال بعثة المنتخب وهنأهم على الإنجاز الذي تحقق خارج أرض الوطن.

وقال محمد سلطان الزعابي رئيس البعثة، الأمين العام للاتحاد: «الإنجاز ثمرة جهود كبيرة، وعمل جماعي متكامل، سواء من مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وأعضاء مجلس الإدارة والجهازين الفني والإداري وجميع اللاعبين».

أضاف: بهذا الإنجاز يكون الاتحاد قد حقق 9 ميداليات خلال عام 2022 على جميع مستويات المنتخبات فقد حقق ذهبية آسيا للشباب والشابات تحت 20 سنة خلال شهر نوفمبر بأوزبكستان وحقق الميدالية الذهبية للرجال والفضية للسيدات بتايلاند والميدالية الفضية للسيدات بالبطولة العربية بتونس والميدالية البرونزية للسيدات بطولة كأس آسيا بإندونيسيا والميدالية الفضية لكأس آسيا للرجال بمدينة العين.

وقالت اللاعبة خولة وليد لاعبة منتخب الناشئات: إنجاز رائع واحتفالية مسك الختام، وكنا نتمنى أن نعود بلقب البطولتين، وفي جميع المباريات كنا نفكر في الفوز فقط لنعود إلى الوطن بلقب آسيا، وعلينا أن نفكر في المستقبل، خاصة أن الإنجاز يحملنا مسؤولية كبيرة.