«عالمية مبادلة» تطلق مبادرة إعادة تدوير النفايات البلاستيكية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت بطولة مبادلة العالمية للتنس عن تجديد تعاونها مع شركة دي جريد، لتواصل بطولة التنس الاحترافية الرائدة في منطقة الخليج العربي جهودها لتحقيق الاستدامة، وتقوم دي جريد بجمع العبوات البلاستيكية المخصصة للاستخدام لمرة واحدة التي يستهلكها اللاعبون والجمهور خلال أيام البطولة الثلاثة في الفترة من 16 -18 ديسمبر في المركز الدولي للتنس بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي، وإعادة تدويرها لإنتاج قطع ملابس بما فيها قمصان الموظفين.

وتعزز مبادرة إعادة التدوير التزام الجهات المعنية في البطولة بالمساهمة في تحقيق الأهداف البيئية للدولة، حيث يُعد الاستهلاك والإنتاج المسؤول ركيزة أساسية لأهداف الاستدامة فيها، لا سيما مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ COP28 في العام القادم.

وتقوم دي جريد بمعالجة ما يصل إلى مليار زجاجة بلاستيكية سنوياً لتحويلها إلى رقائق عالية الجودة تُستخدم في إنتاج الخيوط البلاستيكية بتقنية جرينسبان، كما توفر أيضاً المحتوى المعاد تدويره لشركات تصنيع التغليف المحلية، مما يدعم الاقتصاد الدائري. ويتميز إنتاج الخيوط البلاستيكية بهذه التقنية بانبعاثات كربونية أقل بنسبة 55% واستهلاك أقل للطاقة بنسبة 50% والمياه بنسبة 20% وعدم استهلاك أيّ منتجات نفطية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جون ليكريش، الرئيس التنفيذي لشركة فلاش للترفيه: «تسعى بطولة مبادلة العالمية للتنس لإنشاء إرث رياضي من خلال استقطاب أبرز نجوم اللعبة، وهي ملتزمة بتعزيز مبادرات الاستدامة في دولة الإمارات، انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية التي تقع على عاتقنا جميعاً بضمان مستقبل مستدام للجميع. ونسعى من خلال تجديد هذا التعاون مع دي جريد، الذي يشمل فعالياتنا الموسيقية في الاتحاد بارك، إلى تعزيز التزام دولة الإمارات بالاستهلاك والإنتاج المسؤول».

وقال كريس باربر، المؤسس والرئيس التنفيذي لدى دي جريد: «تولي دي جريد الاستدامة أهمية خاصة، ويسهم تعزيز علاقات التعاون مع شركات رائدة مثل فلاش للترفيه في تحقيق هذه المهمة. كما أسهمت الشركة بالتعاون مع بطولة مبادلة العالمية للتنس في رفد الجهود المبذولة في إطار تحقيق أهداف الاستدامة لدولة الإمارات في السنوات الأخيرة، وسنواصل القيام بذلك في السنوات القادمة».

وتستضيف الدورة 14 لبطولة مبادلة العالمية للتنس كارلوس ألكاراز، المصنف الأول عالمياً، وكاسبر رود، المصنف الثالث عالمياً، وأندري روبليف، حامل اللقب، وفرانسيس تيافو، المتأهل إلى نصف نهائي بطولة أميركا المفتوحة للتنس عام 2022، وستيفانوس تسيتسيباس، المصنف الرابع عالمياً، وكاميرون نوري، المصنف الأول في بريطانيا.