الركراكي وجيرو.. زملاء الأمس أعداء اليوم

دبي(الاتحاد)

"أصدقاء الأمس منافسو اليوم على مجد المونديال" هذا هو عنوان مواجهة المغرب وفرنسا غداً الأربعاء بملعب "لوسيل" في نصف نهائي كأس العالم رقم 22 المقامة في قطر، حيث تزامل وليد الركراكي (47 عاماً) مدرب منتخب المغرب مع أوليفيه جيرو (36 عاماً) مهاجم منتخب فرنسا، عندما لعبا سوياً في فريق جرونوبل الفرنسي عام 2008، حيث انتقل له الركراكي في سبتمبر عام 2007 قادماً من ديجون الفرنسي، مشاركاً في 41 مباراة حتى اعتزاله كرة القدم في يوليو عام 2009.

بينما بدأ جيرو مسيرته مع كرة القدم في ناشئي الفريق الذي أنشيء عام 1911 وتم تصعيده للفريق الأول في مارس 2006، لكنه خرج في إعارة لنادي إستر الفرنسي، قبل أن يعود مجدداً للنادي في منتصف عام 2008، وهو التوقيت الذي التقى فيه الركراكي مع جيرو في معسكر الإعداد لنادي جرونوبل الفرنسي، في بداية موسم 2008-2009 لمدة شهرين، حيث شارك الثنائي سوياً في مباراة ودية أمام نادي ستراسبورج الفرنسي ليتم التقاط صورة لهما ليتم التذكير بها الآن.

وصنع وليد الركراكي نهضة المغرب في المونديال، بعد أن وصل أسود الأطلس لنصف نهائي مونديال قطر لأول مرة في تاريخ أي منتخب عربي وأفريقي، محققاً الإنجاز الأكبر، بعد أن بدأ رحلته مع المنتخب مديراً فنياً في 31 أغسطس الماضي خلفاً للبوسني وحيد خليلوزيتش .

لعبت المغرب مع الركراكي 9 مواجهات ودية ورسمية، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 3 مباريات وسجلت المغرب 11 هدفًا واستقبلت هدفاً وحيداً بالخطأ العكسي.

وتعادلت المغرب مع كرواتيا ثم فازت على بلجيكا وكندا، لتتصدر ترتيب المجموعة السابعة بمونديال قطر قبل أن يتأهل لثمن النهائي لتطيح بمنتخب إسبانيا بركلات الترجيح وتصل إلى ربع النهائي، ثم حقق الفريق الإنجاز الأكبر بالفوز على البرتغال 1-0 في ربع النهائي والتأهل لنصف النهائي.

وأصبح الركراكي أول مدير فني عربي وأفريقي في التاريخ يصل بفريقه إلى نصف نهائي كأس العالم محققاً إنجازاً كبيراً.

بينما عرف جيرو بداية التألق مع مونيبليه في عام 2010، ومنه انتقل إلى أرسنال الإنجليزي في عام 2012 ليقضي معه 6 سنوات قبل أن ينتقل إلى تشيلسي الإنجليزي في عام 2018 ثم انتقل في عام 2021 إلى ناديه الحالي ميلان الإيطالي، لكن مسيرته مع فرنسا بدأت في سبتمبر عام 2011، حيث شارك في 118 مباراة بكل البطولات مسجلاً 53 هدفاً وصنع 14 آخرين، وحقق لقب كأس العالم 2018 بروسيا ولقب دوري الأمم الأوروبية 2021.

ويعد جيرو هو الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا برصيد 53 هدفاً، بعد أن تفوق على أسطورة الديوك تيري هنري برصيد 51 هدفاً وذلك بعد تسجيله 4 أهداف لفرنسا في مونديال قطر.

وأحرز جيرو 4 أهداف في كأس العالم 2022، حيث سجل هدفين في شباك أستراليا بالدور الأول، وهدفاً في مرمى بولندا بثمن النهائي، قبل أن يحرز هدفًا رابعًا يوم السبت أمام إنجلترا في ربع النهائي.

ويتساوي جيرو مع ليونيل ميسي نجم الأرجنتين برصيد 4 أهداف لكل منهما، خلف متصدر ترتيب الهدافين في مونديال قطر كيليان مبابي مهاجم فرنسا برصيد 5 أهداف.