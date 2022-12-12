الفرنسية إيلسا.. البطلة 25 في «دولية الحبتور للتنس»



رضا سليم (دبي)

توجت الفرنسية إيلسا جاكيموف بلقب الفردي في بطولة الحبتور لتنس السيدات في نسختها الـ 25، بعد فوزها على البولندية ماجدالينا فريش في المباراة النهائية التي جرت بينهما بمجمع الحبتور للتنس بفندق الحبتور جراند، في مباراة ماراثونية على مدار ساعتين حسمتها إيلسا بمجموعتين (6-5 و6-2)، وحصلت البطلة على 150 نقطة في التصنيف الدولي.

وأحرز الزوجي المصنف الأول المكون من المجرية تيميا بوباس والفرنسية كريستينا ملادنوفيتش لقب الزوجي بعد الفوز على الأوكرانية كاترينا بوندرانكو والبولندية ماجدالينا فريش بمجموعتين دون رد (6-1 و6-3).

وعقب النهائي، قام سلطان الحبتور وأحمد خلف الحبتور بتتويج الفائزات، كما شاركت في التكريم البولندية كارولينا مدير عام منتجع الحبتور جراند.

من جانبه، أعرب خلف الحبتور رئيس مجموعة الحبتور عن سعادته بالنجاحات والمستوى الفني والتنظيمي للبطولة وقال: «نجاح الحدث بدرجة امتياز ويضاهي أكبر البطولات للاعبات المحترفات، ومصدر سعادتنا لأن عملنا يتقدم بخطوات واسعة وثابتة، وكل عام نشهد نجاحاً جديداً ومذاقاً خاصاً للبطولة، ومع هذا فإن طموحاتنا لا سقف لها في النسخ المقبلة».

ووجه الحبتور الشكر إلى اللجنة المنظمة، مثمناً تعاون الاتحاد الدولي والحضور الجماهيري الذي أضاف الكثير للحدث خاصة في الختام، وإلى إدارة منتجع الحبتور جراند وحكام البطولة وملتقطي الكرات وكل من قدم يد العون وساهم في إنجاح البطولة، وهنأ الفرنسية إيلسا بالفوز، كما هنأ الوصيفة البولندية ماجدالينا والزوجي الفائز باللقب، متمنياً حظاً أوفر لبقية اللاعبات.

وأكد حسام الجيوسي، المدير الإعلامي للبطولة، أن الاتحاد الدولي للعبة قام ببث مباشر للمباريات يومياً على موقعه لتتاح لكافة الاتحادات الأعضاء ومحبي وعشاق اللعبة في جميع أنحاء العالم، وقد تم تزويده يومياً بالعديد من التسجيلات والصور والمعلومات، كما تم ضخ المواد الصحفية لمختلف وسائل الإعلام ووكالات الأنباء المحلية والخليجية، إلى جانب وسائل التواصل الاجتماعي.