رسالة دعم وتشجيع من بنزيمة لـ «الديوك»



أنور إبراهيم (القاهرة)

منذ أن رحل عن بطولة كأس العالم المقامة حالياً بقطر بسبب الإصابة، ظل النجم الفرنسي كريم بنزيمة ملتزماً الصمت ولم يتحدث مطلقاً عن منتخب «الديوك» الذي يقاتل من أجل الحفاظ على لقبه العالمي، وفضل تمضية إجازة مع أسرته بعيداً عن أحداث «المونديال»الساخنة.

وعاد النجم الهداف الحاصل على جائزة الكرة الذهبية لهذا العام إلى ناديه ريال مدريد من أجل استئناف العلاج والتأهيل والاستعداد لعودة الموسم الكروي بعد انتهاء فعاليات كأس العالم، ولم يشأ بنزيمة التعليق على مسيرة منتخب بلاده في البطولة، إلا بعد أن تخطى «الديوك» عقبة منتخب إنجلترا في الدور«ربع النهائي»، والتأهل إلى «نصف نهائي» البطولة، فسارع بكتابة رسالة قصيرة على صفحاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، قال فيها: هيا يا أبطال.. لم يعد يتبقى سوى خطوتين فقط.. اقتربتم كثيراً، ونحن جميعاً من ورائكم. وقال موقع جول العالمي الذي نشر هذه الرسالة إنها ستسعد كل زملائه في المنتخب.

يذكر أن ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، لم يضم بديلاً لبنزيمة إلى قائمة «الديوك» في «المونديال»، بعد إصابته ورحيله، واكتفى بالعدد المتبقي معه، من دون استدعاء أي لاعب آخر لتعزيز قوته الهجومية التي تتأثر بالتأكيد بغياب بنزيمة. وهذا الأمر يعني أن قائد ريال مدريد وهدافه مازال مدرجاً في قائمة المنتخب الفرنسي، وفي حالة فوز «الديوك» بكأس العالم، سيكون من حق بنزيمة - مثله في ذلك مثل بقية زملائه- الحصول على ميدالية، يتم تسليمها للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، كما إنه سيحصل وقتها على لقب «بطل العالم»، ويواجه منتخب فرنسا منتخب المغرب في نصف نهائي البطولة الأربعاء على ملعب استاد «البيت» بالعاصمة القطرية الدوحة.