مذكرة تعاون بين اتحاد الجولف والأولمبياد الخاص

أبوظبي (الاتحاد)

نظم الأولمبياد الخاص الإماراتي فعالية الجولف الوطنية الموحدة في نادي ياس إيكرز جولف أند كونتري في أبوظبي للاعبيه، بالتزامن مع توقيعه لمذكرة تعاون مع اتحاد الجولف تهدف للترويج للعبة وتوسيع قاعدة لاعبيها بين أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية والنمائية، وضمن مجتمع الأولمبياد الخاص الإماراتي.

وبهذه المناسبة، قال طلال الهاشمي المدير الوطني لمؤسسة لأولمبياد الخاص الإماراتي: «سعدنا بنجاح فعالية الجولف الوطنية الموحدة التي نظمناها بالتعاون مع اتحاد الجولف، وسعدنا بالأداء الرائع للاعبينا والأجواء الحماسية والإيجابية بين أصحاب الهمم وأقرانهم من الشركاء الموحدين، الأمر الذي عكس القبول الكبير الذي يحظى به الجولف في مجتمع الأولمبياد الخاص».

أضاف: «إن تنظيم هذه الفعاليات الموحدة من أهم آليات تطوير المهارات الفعلية للاعبينا وتمكينهم ودمجهم، ويؤكد أداؤهم الرائع فيها على أن تدريباتهم تسير في الطريق السليم، وأنهم في أفضل حالاتهم، وأنهم على استعداد وجاهزية تامة للمشاركة في دورة الألعاب برلين 2023، وانتهز الفرصة لأتقدم بالشكر الجزيل لاتحاد الجولف على التعاون معنا، وتوقيع المذكرة التي سنقوم في إطارها بأنشطة مشتركة مستقبلية كثيرة، وسننظم ورشاً تعريفية لصقل المدربين والحكام والمنظمين والمتطوعين لتعزيز الجولف وتنميته في إطار الأولمبياد الخاص الإماراتي».



وتنص مذكرة التفاهم على تبادل المعرفة والخبرات المتعلقة بأنشطة الجولف بين الطرفين، وعلى توفير الحكام والمنظمين والمتطوعين. كما أكدت على عمل الجانبين على تأسيس مراكز تدريب على مستوى الدولة لرياضة الجولف والاستفادة من الخبرات والموارد المتوافرة لديهما.

ومن جانبه قال اللواء طيار«م» عبد الله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الجولف: «يأتي تعاون الاتحاد مع الأولمبياد الخاص الإماراتي في فعالية الجولف الوطنية الموحدة التي تمت استضافتها في نادي ياس إيكرز جولف أند كونتري كتأكيد على حرصنا في الاتحاد على مشاركة مختلف الجهات داخل دولة الإمارات في الأنشطة للنهوض برياضة الجولف بين اللاعبين من مختلف القدرات. إذ يحرص الاتحاد على توفير مختلف الفرص والمناسبات لكل شخص ليحظى بفرصة اللعب والمنافسة، فنحن جميعاً سواسية وإخوة بغض النظر عن العمر أو النوع أو القدرات، كلنا واحد»

وأضاف: «تجمع شراكة الأولمبياد الخاص مع اتحاد الجولف الجميع تحت نفس الرؤية والهدف. وفعالية الجولف الوطنية الموحدة ليست إلا نشاطاً واحداً من مبادرات عديدة نتطلع إلى تنفيذها من أجل الدفع ببرنامج لاعبي الجولف في دولة الإمارات».

وشهدت فعالية الجولف الوطنية الموحدة، التي انطلقت في الواحدة ظهراً واستمرت لثلاث ساعات، تنافساً حماسياً بين لاعبي الأولمبياد الخاص الإماراتي واللاعبين من الشركاء الموحدين، ويأتي تنظيم الفعالية ضمن استعدادات الأولمبياد الخاص الإماراتي للمشاركة في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص برلين 2023.