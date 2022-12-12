لوجريه: ديشامب «سيد قراره»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

نجح ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا في تحقيق الهدف الذي حدده له الاتحاد الفرنسي لكرة القدم برئاسة نويل لوجريه، وهو التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم المقامة حالياً بقطر، بعد أن تغلب على منتخب إنجلترا 2-1 في مباراة الدور«ربع النهائي» للبطولة.

وأصبح ديشامب يملك كل الأوراق في يده، وهو وحده صاحب قرار استمرار مغامرته مع «الديوك» لسنوات أخرى بعد كأس العالم، أو الاكتفاء بما حققه من إنجازات على امتداد فترة عمله السابقة.

وكشفت صحيفة «ليكيب» النقاب عن أنه وفقاً لما تم الاتفاق عليه بين لوجريه وديشامب، أصبح من حق الأخير أن يقرر مصيره بنفسه.

ونقلت الصحيفة قول لوجريه: من حسن حظنا أن يكون لدينا «كوتش» جيد وجهاز فني على أعلى مستوى، فاللاعبون بحاجة دائماً إلى أن يكونوا مطمئنين وواثقين فيمن يتولى تدريبهم.

وأضاف: نمتلك فريقاً من المسؤولين على أعلى مستوى، وأنا لا أريد أن أتحدث عما حدث في عام 2021 من أمور عكرت الصفو، لأننا تحدثنا في ذلك كثيراً من قبل، ولقد جددنا الثقة في الجهاز القائم وتسير الأمور بصورة جيدة، فلماذا نقوم بالتغيير؟!

وتابع لوجريه قائلاً: ديشامب أصبح في موضع قوة ويعيش حالة من السعادة والفرحة مع اللاعبين وهذا واضح للجميع، ولهذا فإن مسألة تمديد عقده تتوقف تماماً على رغبته هو.

وعلق قائلاً: ليس أمراً سهلاً إيجاد مدرب بمثل هذه الكفاءة، وبناء على ذلك هو الذي يقرر، وأتمنى من كل قلبي أن يقول: نعم، وإن كان الأمر يستحق من جانبه فترة تفكير.

ديشامب لم يتخذ أي قرار حتى الآن فيما يتعلق بمستقبله مع «الديوك»، ويفضل الانتظار حتى نهاية البطولة لكي يعكف على دراسة هذه المسألة.

وقال في مؤتمره الصحفي الأخير بعد الفوزعلى إنجلترا: أملك زمام نفسي.. إذاً أنا الذي يقرر، ولكن ما يمكني قوله الآن إنني سأكون موجوداً في مباراتنا القادمة أمام المغرب في نصف النهائي، وبعد ذلك سوف نرى ما يمكن أن يحدث، وكل شيء في وقته.

وأضاف: شيء رائع أن أكون مع المنتخب، ولكن من الأفضل أن أنتظر معرفة أهداف الرئيس لوجريه، وعلق قائلاً: أنا الآن سعيد جداً، بما حققناه ولا أفكر في أي شيء آخر.