الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

5 حكايات تعزز نجاحات «سوبر دبي» في ليلة «الريدز»

5 حكايات تعزز نجاحات «سوبر دبي» في ليلة «الريدز»
12 ديسمبر 2022 10:47

 
مراد المصري (دبي)

أخبار ذات صلة
ميلان يواجه أرسنال في «سوبر دبي»
بعد جولة بين أقسام المركز.. صلاح يشيد بخدمات «راشد لأصحاب الهمم»

شهدت بطولة كأس سوبر دبي الودية الدولية، أمسية خاصة للغاية مع الظهور الأول لليفربول الإنجليزي أمس، تميزت بحكايات النجاح التي ترافق هذا الحدث الأهم من نوعه على الساحة الكروية للأندية مع توقف المنافسات الرسمية بسبب كأس العالم، وتقديم «دانة الدنيا» على ستاد آل مكتوم الخاص بنادي النصر أقوى المباريات الودية بين الفرق البارزة أوروبياً وعالمياً.
وتصدرت الحكاية الأولى في الحضور الجماهيري الكبير الذي بلغ 14,851 متفرجاً في لقاء ليفربول وليون الفرنسي، كانت الغالبية العظمى منه من عشاق «الريدز»، الفريق صاحب الشعبية الواسعة في الدولة والمنطقة.
أما الحكاية الثانية فكان ظهور النجم العربي المصري محمد صلاح، الذي شارك أساسياً في اللقاء، ولم يكتفي بذلك، ورغم خروجه من المباراة في الدقيقة 60، لكنه حرص على البقاء في الملعب، وحتى تحية الجماهير عقب صافرة النهاية، كما لم يبخل على الجاليتين المصرية والعربية بالتقاط الصور التذكارية وتبادل التحية معهم خلال خروجه نحو الحافلة، وحتى خلال انتظاره داخل الحافلة أيضاً، كما سبق ذلك دخوله أرضية الملعب رفقة اثنين من الأطفال من أصحاب الهمم خلال عرض التشكيلة الأساسية للفريقين.
أما الحكاية الثالثة، فتمثلت بالحضور والتواجد من مختلف الأعمار والعائلات، مما يؤكد دائماً أن الإمارات البيئة المثالية للأحداث الرياضية، ويعكس قدرتها على تقديم التسهيلات والمرافق والأمان اللازم للجميع للحضور بكل أريحية والاستمتاع بهذا النوع من المباريات الدولية، وتحديداً فريق العمل المنظم لهذا الحدث بالتعاون مع نادي النصر ومجلس دبي الرياضي.
وجاءت الحكاية الرابعة، في القوة والجدية في أرض الملعب، حيث رفض الفريقان اللعب بتحفظ على اعتبار أنها ودية، ولكن ظهرت الجدية منذ اللحظة الأولى، وسعى كل فريق لتحقيق الفوز سواء في المباراة نفسها، أو ركلات الترجيح الإضافية، بتفاعل كبير حتى من الطاقم الفني المعاون.
وجاءت الحكاية الخامسة، في شهادة التقدير التي تنالها دبي والبطولة، حيث اعتبر الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، أن جميع الأمور مميزة هنا، وقال: سعيد بأجواء المعسكر في دبي، كل التجهيزات متوفرة ومميزة للغاية، فقط نتيجة المباراة لم تكن جيدة لنا «الخسارة أمام ليون»، لكن من الغد ننتظر التحاق بعض اللاعبين الذين غادروا منافسات كأس العالم للاستمرار في العمل هنا خلال فترة التوقف لكأس العالم.

 

ليفربول
محمد صلاح
يورجن كلوب
نادي “ليون الفرنسي
نادي النصر
استاد آل مكتوم
آخر الأخبار
الذهب يربح في التعاملات الفورية
الاقتصادي
الذهب يربح في التعاملات الفورية
اليوم 09:35
عناصر من الشرطة بالقرب من مكان إطلاق النار في كوينزلاند
عربي ودولي
قتلى بينهم شرطيان في إطلاق النار بأستراليا
اليوم 08:27
فرنسا تحذر من "الطرود المفخخة"
عربي ودولي
فرنسا تحذر من "الطرود المفخخة"
اليوم 08:20
صورة تعبيرية
دنيا
مضادات حيوية طبيعية تفيدك في موسم البرد
اليوم 07:59
تحذير.. القهوة قد تسبب لهؤلاء الأشخاص نوبة قلبية حادة
دنيا
تحذير.. القهوة قد تسبب لهؤلاء الأشخاص نوبة قلبية حادة
اليوم 07:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©