ليون يهزم ليفربول بثلاثية في «سوبر دبي»

مراد المصري (دبي)

حقق ليون الفرنسي الفوز على ليفربول الإنجليزي 3-1 في المباراة التي أُقيمت، أمس، على استاد آل مكتوم في «كأس سوبر دبي»، كما كسب ليون النقطة الإضافية بحساب نظام البطولة بعد تفوقه بركلات الترجيح 5-3، وذلك وسط أجواء مميزة، بحضور 14851 متفرجاً. ولم يخيّب المدرب الألماني يورجن كلوب آمال الجماهير العربية التي حضرت بكثافة لمساندة النجم المصري محمد صلاح، فقام بإشراكه أساسياً في المباراة.

تقدم ليفربول بهدف سجله كارفاليو بعد مرور نحو 40 ثانية فقط على ضربة البداية، بعد توغل من محمد صلاح داخل منطقة الجزاء.

وتقدم صلاح لتنفيذ ركلة ضربة جزاء، لكن لوبيز حارس مرمى ليون تصدى لها في الدقيقة 14.

وأدرك ليون التعادل بعدما استغل أليكساندر لاكازيت هفوة من كيلر حارس مرمى ليفربول في الدقيقة 41.

وقام المدربان بإجراء سلسلة من التبديلات بعد مرور ساعة من اللعب، الأبرز فيها مغادرة محمد صلاح وسط تحية خاصة من الجماهير. وخطف ليون الهدف الثاني من هجمة مرتدة منسقة ترجمها برادلي باركولا بنجاح في الدقيقة 65.

وأضاف لاكازيت الهدف الشخصي الثاني والثالث لليون، بعدما تابع كرة مرتدة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 82.

وكان أرسنال الإنجليزي افتتح مشواره في البطولة الودية بالتفوق على ليون الفرنسي 3-0، كما كسب نقطة إضافية من فوزه بركلات الترجيح، علماً بأن البطولة تقام بمشاركة 4 فرق، وتضم أيضاً ميلان الإيطالي.