التعادل يحسم قمة «الفرسان» و«فخر أبوظبي»

معتصم عبدالله (دبي)

حسم التعادل الإيجابي 2-2 مباراة شباب الأهلي وضيفه الجزيرة على استاد راشد، فيما عاد النصر بالفوز بنتيجة 3-0 من ملعب مضيفه الظفرة، في ذهاب الدور ربع النهائي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، في انتظار نتائج مواجهتي الإياب الحاسمتين الخميس المقبل على ملعبي استاد محمد بن زايد في أبوظبي، وستاد زعبيل بنادي الوصل في دبي. وشهدت مواجهة القمة بين «الفرسان» وضيفه «فخر أبوظبي» نجاح «أصحاب الأرض» في تحويل التأخر بهدفين في الشوط الأول إلى تعادل 2-2، وترجم الجزيرة أفضليته في الانطلاقة، بافتتاح التسجيل بواسطة عبدالله رمضان من تسديدة قوية بيسراه من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 27. وأضاف المغربي أشرف بن شرقي الهدف الثاني للجزيرة في الدقيقة 32، بعد تمريرة من عبدالله رمضان داخل منطقة الجزاء، سددها بيمناه وارتدت من الدفاع قبل أن يعيدها بتسديدة ثانية داخل الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بثنائية. وفي الشوط الثاني، قلص «البديل» يحيى الغساني الفارق بتسجيله الهدف الأول لشباب الأهلي في الدقيقة 55، من كرة رأسية، مستفيداً من عرضية الظهير أحمد جميل من الجهة اليمنى. وعاد الغساني ليهدي كرة الهدف الثاني لزميله كارتابيا من توغل عبر الجهة اليمنى، حيث مرر أرضية حوّلها الأرجنتيني بتسديدة مباشرة داخل مرمى الحارس عبدالرحمن العامري، مسجلاً هدف التعادل في الدقيقة 60، وألغى الحكم حمد علي يوسف هدفاً للجزيرة سجله عبدولاي ديابي بعد العودة لتقنية الفيديو في الدقيقة 81. وعلى استاد حمدان بن زايد في الظفرة، عاد النصر بفوز ثمين «خارج القواعد» أمام مضيفه «فارس الظفرة» بثلاثية نظيفة، ليقطع «الأزرق» نصف مشوار التأهل للدور قبل النهائي، منتظراً مواجهة الإياب الحاسمة الخميس المقبل على ملعب «زعبيل» بنادي الوصل، وشهدت المواجهة تألقاً لافتاً لمهاجم «العميد» عبدالله أنور، الذي سجل الأهداف الثلاثة لفريقه «هاتريك» في الدقائق 18، 43، 88.